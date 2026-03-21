Ana Escribano y Paula Larrañaga se emocionan al recordar a Carlos Larrañaga y su "familia atípica, pero muy bonita"

La presencia de Carlos Larrañaga sigue ocupando un lugar importante en el núcleo familiar, incluso tras varios años de su fallecimiento. Durante un encuentro público reciente, esta continuidad en el recuerdo del actor se manifestó con fuerza cuando sus familiares principales resaltaron la manera en que su figura aún influye en el día a día de la familia, y cómo la convivencia diaria se ha conformado bajo un modelo poco convencional, pero fuertemente cohesionado. La noticia principal, según reportó la agencia CHANCE, se centró en el reencuentro de Ana Escribano y Paula Larrañaga en la XV edición de los Premios Solidarios a la Igualdad de 'Mujeres para el Diálogo', donde madre e hija evidenciaron los vínculos que las unen y la huella profunda que el intérprete dejó en quienes le rodearon.

Tal como publicó el medio CHANCE, la velada se destacó por los gestos de complicidad entre Ana Escribano y su hija, lo que transmitió un mensaje de fortaleza en la familia formada en torno al nombre de Carlos Larrañaga. Ambas compartieron anécdotas y palabras que dejaron patente cómo los afectos se consolidan y atraviesan el tiempo, incluso cuando el núcleo familiar ha atravesado periodos turbulentos. Ana Escribano explicó que el actor sigue presente en la vida de sus hijos y en la suya propia: “Sí, sí, sí, lo tenemos muy presente en casa, se habla mucho de él y vemos las cosas cuando sale algo, nos ilusiona mucho verlo. Sí, está muy presente, está muy presente cuando está con sus hermanos. Las conversaciones, ellos les cuentan cosas también, yo me cuento también a mí, o sea, también compartimos, ¿no? También cuento yo cosas que no han vivido ellos, ellos a mí.”

De acuerdo con CHANCE, el entorno familiar de Carlos Larrañaga se caracteriza por su diversidad en los lazos de parentesco, definidos como “atípicos” por la propia Escribano. La artista señaló que, pese a la variedad de situaciones personales y relaciones afectivas que integran la familia, existe un notable clima de unión. Destacó que el deseo permanente de Larrañaga fue lograr un grupo familiar cohesionado, sin importar los retos a los que se enfrentaran durante su trayectoria. Escribano añadió sobre la estructura familiar: “Claro que sí, yo creo que es muy bonito para todos, como han pasado los años, como esta familia atípica, pues hay unos lazos muy bonitos. Es bonito, es verdad que siempre quiso, a pesar de que hubo momentos así más turbulentos, como todos, pero siempre tenía la ilusión de ser la familia que somos, ¿no? Tanto todos nosotros, con María Luisa, que para mí es mi familia igual, mis hijas que son hermanas solo de madre, los hermanos de Paula se comportan igual con Paula que con mi hija Julia y con Martina, o sea que, bueno, por eso digo que atípica, pero muy bonita”.

La ocasión en Madrid reunió a Ana Escribano y a Paula Larrañaga en un contexto de celebración social vinculada con la igualdad y el reconocimiento, proporcionando un marco para reflexionar públicamente sobre el legado personal y profesional de quien fuera una figura relevante del panorama artístico español. La intervención de la joven Paula aportó otra perspectiva, según consignó CHANCE, ya que ella se refirió al impacto que su apellido histórico tiene en su carrera artística y a cómo percibe la figura de su padre como un referente y apoyo, a pesar de su ausencia física. Paula manifestó: “Si me viera estaría muy orgulloso, estoy segura, y me acompañaría, y tendría su apoyo”.

Frente a la pregunta sobre su sostén emocional actual, Paula Larrañaga admitió la ausencia de su padre, pero puso el acento en el apoyo de su madre y sus hermanos: “No le tengo, pero tengo el de mi madre, tengo a mis hermanos. Muy contenta”, comentó, consolidando la imagen de una familia que encuentra en sus miembros la fortaleza para afrontar los desafíos. El medio CHANCE explicó cómo la mezcla de nostalgia por el pasado y gratitud por el presente se fue entretejiendo en el discurso de madre e hija a lo largo de la noche, lo que reflejó un proceso de construcción colectiva donde los recuerdos de Carlos Larrañaga continúan modelando la realidad cotidiana de todos los allegados.

El evento en Madrid, bajo el auspicio de 'Mujeres para el Diálogo', sirvió también como escenario para subrayar la vigencia de los vínculos familiares y el aprendizaje extraído de las dificultades, según detalló CHANCE. Las declaraciones de Ana Escribano y Paula Larrañaga reforzaron la idea de que las complejidades familiares pueden convertirse en una fuente de unión, más allá de las diferencias formales o biológicas que suelen definirlas. Las vivencias de todos los hijos de Larrañaga, junto a la relación establecida con otras figuras del entorno familiar, conforman un retrato de convivencia marcado tanto por el afecto como por la diversidad de experiencias y trayectorias personales.

El testimonio de madre e hija ante los medios reflejó el esfuerzo por mantener viva la memoria y los deseos de Carlos Larrañaga, proyectando sobre el presente el ejemplo de resiliencia y cohesión que buscaba el actor para su familia, según puso en relieve la información recogida por CHANCE. Este momento emotivo y lleno de significado evidenció que, al margen de las dificultades vividas, los lazos entre los miembros continúan siendo sólidos y el nombre del intérprete permanece vigente entre las nuevas generaciones y en la dinámica diaria del hogar.