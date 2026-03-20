Izquierdista Cepeda se mantiene adelante para presidenciales colombianas y Valencia crece

Bogotá, 19 mar (EFE).- El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda se mantiene al frente en la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este jueves que muestra un importante crecimiento de la también senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

El sondeo, hecho por la firma española GAD3 para el canal Noticias RCN, la emisora La Fm y el diario La República, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 35 % de la intención de voto, un punto porcentual más que en una encuesta similar de febrero pasado hecha por la misma empresa.

En segundo lugar está el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 21 %, cinco puntos porcentuales menos que en febrero.

La novedad es el tercer lugar de Paloma Valencia, que sube del 4 % de intención de voto que tenía en febrero al 16 %, según el sondeo, que se hizo entre los pasados 16 y 18 de marzo, una semana después de las elecciones legislativas y de las consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, en las cuales fue la más votada entre la derecha.

Completan las cinco primeras posiciones Claudia López (4 %) y Sergio Fajardo (3 %), ambos del centro y con una variación marginal con respecto al sondeo anterior de GAD3, mientras que el resto de candidatos presidenciales, de un total de 14 inscritos, marcan el 1 % o menos.

Como es probable que el 31 de mayo ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos para imponerse en primera vuelta, sería necesaria una segunda ronda el 21 de junio, y en ese caso Cepeda aparece también como el más opcionado, según la encuesta, que tiene un margen de error del 3 %.

Para la segunda vuelta, Cepeda tiene una intención de voto del 45 % si el rival es De la Espriella, que marca el 36 %.

Si la rival es Valencia, la definición sería más apretada, con un 43 % para Cepeda y el 40 % para la senadora de derechas, resultado que entra en el margen de error de la encuesta.

En caso de una segunda vuelta entre De la Espriella y Valencia, la encuesta apunta a un empate en el 27 %. EFE