Hezbolá anuncia ataques contra posiciones de las tropas israelíes en el sur de Líbano

En seis puntos ubicados en la región sur de Líbano se ha reportado el impacto sobre vehículos blindados y agrupaciones militares israelíes, entre ellos un carro de combate Merkava, según la información difundida por el portal de noticias Al Manar. En este contexto, el partido-milicia Hezbolá ha anunciado una serie de acciones ofensivas como respuesta al reciente lanzamiento de proyectiles tras los ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. El anuncio, recogido por el medio Al Manar, detalla la ejecución de varios disparos de cohetes hacia posiciones del Ejército de Israel establecidas en esa zona.

De acuerdo con Al Manar, estas operaciones suceden en medio de una escalada significativa de las hostilidades, que se profundizó tras el inicio de nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados a Irán. Como respuesta, Hezbolá intensificó sus ataques contra las fuerzas israelíes situadas en el sur del Líbano, permitiendo el impacto en vehículos militares israelíes y aumentando las fricciones en la región. El medio precisó que pese a la confirmación de tales ataques, el grupo no entregó detalles sobre eventuales bajas o daños materiales derivados de dichas acciones.

Previo a estos eventos, el Ejército de Israel había anunciado a inicios de marzo una ampliación de su incursión militar en el sur del Líbano, calificándola como un esfuerzo dirigido a combatir a Hezbolá. Según publicó Al Manar, este incremento de la actividad bélica israelí dejó cerca de 1.000 muertos en territorio libanés desde el aumento de los bombardeos. Israel había lanzado numerosas incursiones aéreas y terrestres contra objetivos en el Líbano a lo largo de los últimos meses, justificando estas operaciones como una reacción necesaria ante las actividades de Hezbolá. Mandos israelíes insisten en que su accionar no constituye una violación al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumento que tanto las autoridades libanesas como Hezbolá rechazan, afirmó el medio.

El cese temporal de las hostilidades establecido en noviembre obligaba a la retirada tanto de tropas israelíes como de integrantes de Hezbolá del sur del Líbano. Sin embargo, el Ejército de Israel mantuvo la presencia en al menos cinco puntos estratégicos dentro del territorio libanés. Tal como consignó Al Manar, esta permanencia ha generado críticas tanto por parte del gobierno de Beirut como del propio grupo chií, que demandan el retiro total de las fuerzas extranjeras de la región y el restablecimiento de las condiciones acordadas en el cese de hostilidades.

Las acusaciones de incumplimiento del pacto de alto el fuego también resonaron ante la comunidad internacional, con Naciones Unidas sumándose a las condenas por las acciones militares efectuadas por Israel en el sur de Líbano, según reportó Al Manar. Organismos internacionales han instado al respeto de los acuerdos previamente establecidos con el objetivo de reducir el riesgo de un conflicto de mayor magnitud en la zona fronteriza.

Durante los episodios recientes, la escalada de enfrentamientos mostró un incremento tanto en la frecuencia como en la intensidad de los ataques entre Hezbolá e Israel. De acuerdo con las últimas informaciones del medio, las operaciones militares han intensificado el clima de tensión a lo largo de la frontera, mientras la población civil en distintas localidades del sur de Líbano enfrenta las consecuencias directas de la violencia y de la persistente presencia militar israelí en la región.

El portal de noticias también destacó la importancia de la reacción de Hezbolá tras los bombardeos que siguieron a los acuerdos del alto el fuego, señalando que su liderazgo continúa exigiendo la retirada inmediata de las tropas de Israel como condición fundamental para cualquier tipo de desescalada. La negativa israelí a retirar sus posiciones, sumada a los continuos ataques y a la respuesta militar del grupo chií, alimenta una situación de incertidumbre y riesgo de extensión del conflicto en Oriente Medio, consignó Al Manar.