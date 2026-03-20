Agencias

Gobierno de Delcy Rodríguez cambia al máximo jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana

Guardar

Caracas, 19 mar (EFE).- El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso a Rafael Prieto Martínez, informó el canal de la institución militar, TVFANB.

El Ejecutivo también cambió a los comandantes generales de la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, según TVFANB, un día después de que Rodríguez anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano. EFE

Últimas Noticias

LaLiga supera las 2.000 sentencias condenatorias contra establecimientos HORECA en su lucha antipiratería

Más de dos mil resoluciones en España han frenado transmisiones ilícitas en hoteles, restaurantes y cafeterías, una ofensiva que busca proteger la industria deportiva de pérdidas millonarias y advierte sobre la importancia de consumir contenido autorizado

LaLiga supera las 2.000 sentencias

Amnistía pide a Israel cesar los ataques a personal sanitario y centros médicos en Líbano

Infobae

Asfura afirma que Honduras está preparada para defender los Cayos Zapotillos ante la CIJ

Infobae

Urtasun presenta la Oficina de Exportación Music By Spain para "situar la música española en el centro del Mundo"

El ministro Ernest Urtasun anuncia la apertura de Music By Spain, plataforma que abre puertas globales a artistas, brindando acceso a recursos, formación y oportunidades, en colaboración con entidades públicas y privadas, definiendo así una nueva estrategia para el sector

Urtasun presenta la Oficina de

Lula presenta a su ministro de Hacienda como candidato a gobernador de São Paulo

Infobae