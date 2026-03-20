Gobierno de Delcy Rodríguez cambia al máximo jefe operativo de la Fuerza Armada venezolana

Caracas, 19 mar (EFE).- El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso a Rafael Prieto Martínez, informó el canal de la institución militar, TVFANB.

El Ejecutivo también cambió a los comandantes generales de la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, según TVFANB, un día después de que Rodríguez anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano. EFE