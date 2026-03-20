El Ibex 35 mantiene los 17.000 puntos a media sesión, con el petróleo en los 109 dólares

Norbert Rücker, director de Investigación Económica Next Generation en Julius Baer, destacó que la demanda deberá reducirse para compensar el déficit generado por el cierre de la producción de Qatar y la merma de capacidad vinculada al conflicto en Oriente Próximo. La evolución de este escenario y la subida en los precios del crudo forman el telón de fondo ante el cual el Gobierno español evalúa la puesta en marcha de medidas excepcionales para responder al impacto económico de la guerra en Irán. Según consignó el medio, el presidente Pedro Sánchez anunció que comparecerá tras el consejo extraordinario de ministros para detallar el plan de emergencia, que podría incluir la reducción del IVA al combustible desde el 21% al 10%.

De acuerdo con la información publicada, el Ibex 35 registró un avance del 0,89% hacia la media sesión de este viernes, llegando a los 17.055 puntos, en medio de una jornada marcada por la volatilidad internacional. El precio del crudo Brent, referencia en el continente europeo, se situó en 109,05 dólares por barril, con un aumento del 0,37%. En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) operó en los 95,26 dólares, con un descenso del 0,31%.

Según informó la fuente, la escalada del petróleo responde a los ataques de Irán a un complejo de gas natural licuado en la ciudad qatarí de Ras Lafan, ocurridos después de que Israel bombardeara el yacimiento de gas de South Pars, uno de los más relevantes para Irán y compartido con Qatar. Como detalló el medio, el presidente estadounidense Donald Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para evitar la repetición de bombardeos sobre infraestructuras energéticas, en un intento de frenar el aumento de la tensión en la zona y la volatilidad de los mercados.

El impacto en los mercados bursátiles europeos fue desigual, según reportó la fuente. Solo el índice de Milán mostró un comportamiento positivo con una subida del 0,30%, mientras que Londres, París y Fráncfort presentaron caídas del 0,08%, 0,09% y 0,30% respectivamente. El índice Euro Stoxx 50 también retrocedió ligeramente un 0,05%.

En el parqué español, los valores con mayor revalorización a media sesión fueron Solaria (+3,33%), Indra (+3,30%), Acerinox (+2,44%), ACS (+2,19%) y ArcelorMittal (+1,99%). Solo tres empresas operaban en cifras negativas: Cellnex (-2,88%), Telefónica (-0,94%) y Repsol (-0,32%).

Respecto al gas natural, la referencia europea representada por el contrato TTF en los Países Bajos cayó un 1,96%, situándose en 60,57 euros por megavatio hora. Esta evolución se enmarca en la incertidumbre sobre el suministro energético global tras los eventos recientes en el Golfo Pérsico. La Unión Europea, en respuesta, respaldó la disposición de algunos de sus miembros a colaborar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz con el objetivo de garantizar la navegación comercial, supeditando la acción a determinadas condiciones. Además, los 27 pidieron a la Comisión Europea una solución coordinada y urgente para frenar el alza de los precios de los combustibles y para hacer más asequible el coste de la electricidad, según publicó la fuente.

En el ámbito de la deuda pública, el rendimiento del bono español a 10 años subió hasta el 3,492% durante la media sesión, ligeramente por debajo del 3,505% registrado al cierre de la jornada anterior. El diferencial respecto al bono alemán (la prima de riesgo) se mantuvo en 51,9 puntos básicos, reflejando una evolución similar en ambos países.

En el mercado de divisas, el euro experimentó una depreciación del 0,18% frente al dólar, registrando un tipo de cambio de 1,1568 dólares por euro.

El presidente Pedro Sánchez comparecerá ante los medios al término del Consejo de Ministros extraordinario para detallar el conjunto de medidas que España plantea para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Irán, incluyéndose entre las posibles acciones la reducción del IVA a los carburantes, según detalló la fuente original. La decisión forma parte de un plan integral para reducir el impacto del incremento del precio de la energía sobre la economía nacional, en línea con las peticiones de otros países europeos de acciones rápidas y temporales para estabilizar los mercados de combustibles y electricidad.