EAU intercepta cuatro misiles y 26 drones de origen iraní

Las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos han elevado a casi 2.100 el número total de ataques atribuidos a la República Islámica de Irán desde que se intensificó el conflicto regional tras el 28 de febrero, fecha en la que fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo un ataque conjunto. Según informó el Ministerio de Defensa emiratí, entre estos incidentes se cuentan múltiples ofensivas con misiles balísticos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados, lo que ha situado a EAU como un foco prioritario en el actual escenario de enfrentamientos.

De acuerdo con la información difundida por el medio Europa Press, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos detalló que el último episodio incluyó la interceptación de cuatro misiles balísticos y 26 vehículos aéreos no tripulados, todos de origen iraní. El informe oficial incluye datos precisos sobre la magnitud de los ataques: desde el inicio de la agresión, las defensas antiaéreas locales han logrado interceptar 338 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.740 drones.

Europa Press reportó que estos ataques han causado víctimas entre las fuerzas armadas y la población civil. Hasta la fecha, han perdido la vida dos militares emiratíes y seis civiles de diferentes nacionalidades, entre ellas paquistaní, nepalí, bangladesí y palestina. Además, el número de heridos asciende a 158, con distintos niveles de gravedad.

El Ministerio de Defensa emiratí afirmó que el país mantiene todas sus capacidades de respuesta y su disposición para enfrentar nuevas amenazas derivadas de la escalada en la región. Según consignó Europa Press, el Ministerio subrayó que “responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado” y aseguró que Emiratos “permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza”.

A partir del 28 de febrero, tras el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, Emiratos Árabes Unidos se consolidó como uno de los principales objetivos de represalias regionales. Los números facilitados por el Ministerio reflejan la dimensión de la ofensiva proveniente de Irán, y la capacidad de reacción del aparato defensivo emiratí.

El total de incidentes incluye ataques con diversas tipologías de armamento, lo que evidencia la variedad de recursos desplegados en el conflicto. Las defensas antiaéreas han logrado neutralizar la mayor parte de las amenazas, aunque persisten los riesgos para la seguridad interna, tal como lo expuso el Ministerio, citado por Europa Press.

En el contexto de estos hechos, se ha visto afectada tanto la infraestructura militar como la vida de quienes residen o trabajan en Emiratos Árabes Unidos, incluidos ciudadanos de países asiáticos y de Palestina. Según detalló Europa Press, la cifra de víctimas y heridos está en aumento, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia y los protocolos de emergencia.

El Ministerio de Defensa emiratí alertó sobre la gravedad de los ataques y la determinación de los organismos estatales para impedir que las acciones hostiles tengan éxito. Europa Press consignó que los voceros oficiales insistieron en la necesidad de mantener un estado de alerta sostenido ante la persistencia de las amenazas de origen iraní, al tiempo que reiteraron la capacidad de las fuerzas armadas para evitar una vulneración mayor de la seguridad nacional.