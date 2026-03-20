Asfura afirma que Honduras está preparada para defender los Cayos Zapotillos ante la CIJ

Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, afirmó este jueves que su país está preparado y cuenta con "todos los recursos necesarios" para defender la soberanía de los caribeños Cayos Zapotillos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de que el tribunal autorizará la intervención de Guatemala en el litigio.

"Estamos preparados para defender Cayos Zapotillos/Sapodilla", subrayó Asfura a periodistas tras participar en la presentación del informe correspondiente a 2025 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

El mandatario señaló que la resolución de la CIJ, que permite a Guatemala intervenir como tercero en el caso que enfrenta a Belice y Honduras por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla, un pequeño archipiélago en el sur del mar Caribe, era un escenario previsto por su administración.

Asfura aseguró que la Cancillería hondureña dispone de "todos los recursos necesarios" y que la Procuraduría General de la República (PGR) está preparada para defender la soberanía de los Cayos Zapotillos, un grupo de pequeñas islas situadas a una veintena de millas náuticas de las costas de los tres países.

"En la Cancillería hay todos los recursos necesarios y en la Procuraduría General de la República estamos preparados; hemos trabajado en la defensa de los cayos", enfatizó.

La declaración de Asfura se produjo horas después de que la CIJ, con sede en La Haya, autorizó por unanimidad a Guatemala a participar como tercero en el caso.

El tribunal, bajo la presidencia del juez japonés Iwasawa Yuji, aceptó la solicitud guatemalteca pese a los argumentos de Honduras, que pedía excluirla por considerar su petición un "abuso del mecanismo de intervención".

Belice y Honduras se disputan la soberanía de las islas en este litigio, mientras que Guatemala también las reivindica en un caso separado que mantiene abierto ante el mismo tribunal contra Belice desde 2019.

Guatemala solicitó en 2023 sumarse al proceso entre Belice y Honduras, alegando que cualquier fallo sobre la soberanía de las islas podría afectar sus propios derechos en el caso paralelo.

No obstante, la autorización de la CIJ no es ilimitada: Guatemala intervendrá únicamente como tercero, no como parte plena del litigio, y solo sobre la cuestión de la soberanía sobre los Cayos Zapotillos y los derechos de pesca en las aguas que los rodean.

Esto significa que Guatemala podrá presentar argumentos e informar al tribunal de sus intereses, pero no podrá pedir que se reconozcan sus derechos propios frente a Belice o Honduras en este proceso.

"La decisión de hoy no afecta en modo alguno los derechos o reclamaciones legales de ninguna de las partes", señaló por su parte el Gobierno de Belice en un comunicado, que valoró sin embargo el "avance" que representa para el proceso.

El conflicto escaló en noviembre de 2022, cuando Belice demandó a Honduras ante la CIJ tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.

Honduras reclama las islas desde su inclusión en la Constitución de 1982, algo que Belice rechaza, basándose en más de 150 años de administración continua por parte del Reino Unido, potencia colonial de la que heredó el territorio, y en la falta de objeción histórica del Estado hondureño. EFE