Vicepresidente de Eurocámara pide que UE asuma su propia seguridad y evite la irrelevancia

Madrid, 19 mar (EFE).- El vicepresidente del Parlamento Europeo (PE) Javier López defendió este jueves la urgencia de que la Unión Europea asuma su propia seguridad para evitar la "irrelevancia" en un sistema internacional en mutación.

López alertó sobre el resquebrajamiento del "puente atlántico" y exigió una relación de igualdad con Estados Unidos, en contra de cualquier lógica de sumisión que convierta al bloque europeo en un "vasallo".

"Esta guerra (la de Irán) no es solo contraria al derecho internacional, también es, sobre todo, un profundo error estratégico para Europa", señaló el español López. Aunque haya sido decidida por terceros, "pasará factura" a Europa en forma de crisis humanitarias, flujos migratorios y tensiones energéticas.

"Europa será la gran damnificada. Esto lo han decidido Israel y Estados Unidos, pero nos van a pasar la factura de esta guerra a nosotros", precisó en el foro Nueva Economía.

Además, López sostuvo que el continente se enfrenta a una "mutación estructural del sistema internacional", no a una crisis pasajera.

Tras el fin del modelo de prosperidad "basado en la seguridad de Estados Unidos y la energía barata de Rusia", el eurodiputado socialista fue tajante: "Cuando las dependencias son excesivas, se convierten en una vulnerabilidad, nos empujan hacia la subordinación y, en última instancia, hacia la irrelevancia".

Respecto a la relación con Washington, López señaló que, con el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos se ha convertido en un "factor de desestabilización del orden internacional".

Advirtió que, aunque Europa busca mantener la cooperación, esta debe ser "sin ingenuidad", ya que la cortesía no debe confundirse con la sumisión ni la sinceridad con hostilidad: "Cuando una relación entre aliados adopta una lógica de sumisión, el riesgo es dejar de ser aliados y convertirte en un vasallo", argumentó.

En este escenario, defendió la urgencia de una "soberanía europea cooperativa", argumentando que "compartir soberanía no significa perderla, significa literalmente amplificarla".

"Soberanía europea es hacernos cargo de forma plena y autónoma de nuestra seguridad, una seguridad completa y humana. La paz europea no puede depender de la imprevisibilidad de terceros", aseveró en alusión a EE.UU.

En el plano económico, López respaldó las tesis del Plan Draghi, señalando que la competitividad y la carrera tecnológica no se recuperarán solo mediante la desregulación, sino con una inversión masiva.

"Creer que vamos a resucitar la carrera tecnológica, la innovación y ganar competitividad y dinamismo frente a China y Estados Unidos solo quitando normas europeas... Es erróneo, es un profundo error, es anticientífico", incidió.

Además, el vicepresidente de la Eurocámara habló de la necesidad de instrumentos financieros comunes, afirmando que "el debate sobre los eurobonos no es ideología, es puro realismo" para poder competir a escala continental.

Finalmente, vinculó la supervivencia geopolítica de la Unión Europea a la ratificación de alianzas con socios estratégicos naturales. Definió el acuerdo con el Mercosur como la "póliza de seguro geopolítica para Europa" y aseguró que su ratificación será la "votación más importante" de la actual legislatura del PE.

López concluyó con un llamamiento a la acción inmediata para evitar que el bloque europeo quede comprimido entre grandes potencias: "Europa debe despertar y debe actuar", urgió. EFE