Vicepresidenta colombiana insiste en "restaurar la dignidad" de pueblos afrodescendientes

Bogotá, 19 mar (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, defendió este jueves la necesidad de avanzar en reparaciones históricas y en la justicia étnico-racial como ejes centrales del diálogo entre África, América Latina y el Caribe, durante la segunda jornada del Foro de Alto Nivel CELAC-África que se celebra en Bogotá.

Márquez, la primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia del país, subrayó que su paso por el cargo, que concluirá el próximo 7 de agosto, implica una "responsabilidad histórica" para impulsar la reconexión entre ambas regiones, marcadas por un pasado común de "colonización, esclavitud y despojo".

"Hoy damos apertura a las reparaciones históricas (...) entre África, América Latina y el Caribe. Estos procesos históricos han generado impactos estructurales que persisten en la actualidad", afirmó la vicepresidenta, al advertir que esas huellas se reflejan en desigualdades sociales, económicas y políticas.

En ese sentido, insistió en que la superación del racismo estructural y la construcción de sociedades más justas requieren reconocer la existencia de formas contemporáneas de colonialismo en las instituciones y en los Estados.

La vicepresidenta también abogó por transformar las actuales dinámicas heredadas del pasado colonial: "Es el momento de que las rutas de la esclavización se conviertan en rutas de libertad, que generen oportunidades para nuestros pueblos", dijo.

Márquez alertó además de que los descendientes de las víctimas de la esclavitud y del genocidio indígena siguen enfrentando pobreza, violencia y exclusión, por lo que consideró que las reparaciones históricas son una "condición indispensable" para transformar las relaciones de poder.

El encuentro, que se celebra hasta este sábado 21 de marzo, se articula en torno a tres ejes —la cooperación sur-sur, reparaciones históricas y justicia étnico-racial, y comercio e inversiones— con el objetivo de avanzar hacia una futura cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana.

Con este foro, Colombia busca consolidar su estrategia de acercamiento al continente africano y posicionar la agenda de memoria, justicia y reparaciones históricas como un componente central de su política exterior. EFE

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