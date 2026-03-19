Tigres busca ante San Luis seguir a la caza del liderato en la liga femenina mexicana

México, 19 mar (EFE).- Tigres UANL, en el que figura la campeona mundial española Jenni Hermoso, buscará este sábado un triunfo en su visita al San Luis para mantenerse a la caza del liderato del Clausura femenino del fútbol mexicano en su decimotercera jornada.

Las felinas, que están empatadas en 27 puntos con Pachuca y América, persiguen al líder Monterrey, que domina la liga con 32 unidades.

Las dirigidas por el madrileño Pedro Martínez, que ostentan la tercera mejor ofensiva de la competencia gracias a la efectividad de Diana Ordóñez, máxima anotadora, con 14 tantos, deben confirmar su superioridad ante un San Luis, que tiene una de las defensivas más vulneradas del campeonato.

Idéntica misión tendrán Pachuca y América el mismo día.

El Pachuca, en el que juega Charlyn Corral, quien fuera Pichichi con el Atlético de Madrid, es el equipo más goleador del certamen con 35 goles convertidos en 12 partidos, una artillería que pondrá a prueba a Pumas UNAM, undécimo de la clasificación.

El América, en el que actúa Irene Guerrero, también campeona del mundo con España, no debería, al menos en el papel, tener problemas para salir con los tres puntos en su visita al Puebla, decimoquinto de la tabla, que tiene la segunda peor defensiva entre los 18 competidores.

Completan la actividad sabatina el partido entre Cruz Azul y Mazatlán, la contienda entre Juárez FC y Santos Laguna y la visita del Tijuana al Querétaro.

El domingo se medirá León contra Atlas.

La decimotercera jornada arrancará este viernes con dos juegos.

El Monterrey, líder invicto de la competencia, recibirá al Guadalajara, entrenado por el español Antonio Contreras, que ocupa el quinto escalón.

Y el Toluca recibirá al Necaxa.

- Partidos de la decimotercera jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Viernes 20.03: Toluca-Necaxa y Monterrey-Guadalajara.

Sábado 21.03: Cruz Azul-Mazatlán, Juárez FC-Santos Laguna, Querétaro-Tijuana, Puebla-América, Pumas UNAM-Pachuca y San Luis-Tigres UANL.

Domingo 22.03: León-Atlas.EFE