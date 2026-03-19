Temas del día de EFE Internacional del 19 de marzo de 2026 (19.00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán - Un ataque iraní a la refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel se sumó este jueves a los que ha lanzado Irán en las últimas horas contra instalaciones petroleras y gasísticas en varios países del Golfo Pérsico, en respuesta al bombardeo israelí sobre el campo de gas de Pars Sur.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que destruirá el campo de Pars Sur, en Irán, si este país vuelve a atacar las infraestructuras energéticas cataríes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó este jueves hasta los 100 dólares el barril pese a las propuestas de la Administración de Donald Trump para contener la escalada del precio del crudo.

(Texto) (Foto)

- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán. "Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

(Texto)

- Cinco países europeos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos) más Japón exigieron hoy a Irán cesar "inmediatamente" sus ataques contra barcos e infraestructuras, así como acabar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un comunicado conjunto en el que no mencionan a la otra parte en esta guerra.

(Texto)

- Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

(Texto)

- Cuando la estridente alarma que anuncia la llegada de misiles iraníes se dispara en los teléfonos de la multitud junto al cementerio de Beit Awwa (sur de Cisjordania), comienzan las miradas inquietas hacia el cielo y las risas nerviosas. La última vez que emitieron ese sonido, anoche, un proyectil de la República Islámica mató a cuatro vecinas del pueblo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano alcanzaron este jueves el millar de personas y el de heridos se sitúa ya por encima de los 2.500, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Organización Marítima Internacional (OMI) instó este jueves a establecer un acuerdo marco para la creación de un "corredor marítimo seguro" que facilite de manera "provisional y urgente" la evacuación de buques mercantes varados en el golfo Pérsico y a través de el estrecho de Ormuz.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- La economía de Europa puede ser la más perjudicada por una guerra larga en Irán que produzca altos niveles de precios de la energía, ya que su PIB podría crecer 1,2 puntos porcentuales menos de lo previsto, vaticinó este jueves desde Ginebra la Organización Mundial del Comercio (OMC).

(Texto)

- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2 % pese al fuerte encarecimiento del petróleo y el gas debido a la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Último resumen de la guerra a las 18.52 horas. Las consecuencias de los ataques a centros energéticos y llamadas a su cese: Día 20)

EEUU CUBA CONVOY

Washington/Progreso (México)/La Habana - La flotilla de ayuda humanitaria 'Nuestra América', impulsada por dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, prepara su salida desde el sureste de México con el objetivo de llegar este sábado a Cuba con suministros, en medio del deterioro económico y el embargo de Estados Unidos a la isla.

(Texto)

- Se prevé una rueda de prensa desde Progreso (Yucatán), sureste de México, sobre el convoy. (Texto) (Foto)

VENEZUELA REFORMAS

Caracas - El Parlamento de Venezuela convocó el segundo debate necesario para la aprobación definitiva de la Ley de Minas, una reforma que, según el oficialismo, busca abrir el sector a la inversión privada y extranjera, en paralelo a las medidas de la Administración de Donald Trump, que ha emitido licencias para autorizar transacciones y actividades vinculadas a la explotación de oro venezolano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito - Ecuador y Colombia acordaron investigar de forma conjunta la aparición de una bomba en la frontera común, en medio de tensiones diplomáticas y comerciales y cruces de declaraciones entre los dos Gobiernos sobre operaciones militares ecuatorianas.

(Texto)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas- Las exclusiones de la ley de amnistía y las "condiciones inhumanas" de los presos en Venezuela son objeto este jueves de dos manifestaciones convocadas por las ONG Surgentes y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un día después de cambios en el gobierno que han afectado incluso al ministro de Defensa.

(Texto) (Foto) (Video)

CÉSAR CHÁVEZ

Los Ángeles (EE.UU.) - Las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez, el rostro de los derechos civiles de los trabajadores latinos en EE.UU., no manchará el movimiento sino que ayudará a reescribir su historia y dar el lugar que se merecen las mujeres, "una pieza vital" en los logros obtenidos en más de medio siglo , según dijeron a EFE expertos.

(Texto) (Foto)

EEUU JAPÓN

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, durante una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Japón dará "un paso al frente" y ayudará a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

- Trump bromea sobre Pearl Harbor ante la primera ministra japonesa para explicar la importancia de atacar a Irán por sorpresa

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UE CUMBRE

Bruselas - Los líderes de la UE comenzaron este jueves una cumbre que estará centrada en discutir la respuesta a la escalada bélica en Oriente Medio, en la ayuda a Ucrania y en la mejora de la competitividad europea, amenazada ahora por el impacto del encarecimiento de la energía.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este jueves a la Unión Europea (UE) que defienda sus valores y sus principios frente a "la ley del más fuerte", y que esté del lado de quienes sufren las violaciones del derecho internacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA RAMADÁN

Jan Yunis (Franja de Gaza) - En el sur de Gaza, una carpa acoge a mujeres que se acercan a hornear sus dulces para celebrar el Eid, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, entre los escombros a los que ha quedado reducida la Franja palestina.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 09.01 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas - Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril.

(Texto) (Foto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul - Afganistán denunció este jueves nuevos ataques en una provincia fronteriza del este del país, apenas un día después de que el Gobierno de facto talibán y Pakistán anunciaran el miércoles una tregua de cinco días para dar un respiro a una escalada bélica que se ha cobrado la vida de centenares de personas.

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

- Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará este jueves y el viernes una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

- Con motivo de las elecciones generales en Eslovenia, que se celebrarán el próximo domingo, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ESLOVENIA ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245