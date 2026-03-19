Sean Penn visita el frente en Ucrania con el exjefe de gabinete de Zelenski, Andrí Yermak

Kiev, 19 mar (EFE).- El actor estadounidense Sean Penn ha visitado el frente de Donetsk, en el este de Ucrania, acompañado por el antiguo jefe de gabinete y mano derecha del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak, según informó en su cuenta de Facebook la 157 Brigada Mecanizada del Ejército ucraniano.

“(Penn) habló con nuestros militares, expresó apoyo sincero y agradecimiento por su coraje, su actitud desinteresada y su entrega a la defensa de Ucrania”, dijo la brigada en el mensaje, que se refiere a la visita del actor como “una señal de que el mundo ve y valora” a los combatientes ucranianos.

La brigada publica además del texto varias imágenes del actor con sus militares y con Yermak, que no ha aparecido prácticamente en público desde que fuera obligado a dimitir en noviembre del año pasado por Zelenski después de que la agencia anticorrupción del país registrara su oficina en relación con un caso de comisiones ilegales en el que están implicados varios exministros y un exsocio empresarial del presidente de Ucrania.

Yermak no ha sido imputado y las autoridades anticorrupción no han llevado a cabo acciones adicionales contra él desde entonces.

Las fotografías muestran al actor de 65 años fumando en un búnker del Ejército ucraniano, saludando a militares y posando junto a Yermak y otra persona delante de las letras gigantes que anuncian la entrada a la localidad de Sloviansk, uno de las ciudades más importantes que Ucrania conserva en Donetsk y que Rusia reclama como condición para poner fin a la guerra.

Penn se ausentó de la ceremonia de los Óscar, que se celebró el pasado domingo y en la que iba a ser premiado como mejor actor de reparto, para viajar a Ucrania, donde el lunes fue recibido por Zelenski.

El actor es una de las muchas personalidades de Hollywood que ha expresado su apoyo a la causa ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa. En el primer año de la guerra grabó un documental en Ucrania para el que entrevistó a Zelenski.

Desde el comienzo de la guerra y hasta su salida del cargo a finales del año pasado, Yermak se encargó de cultivar buenas relaciones con muchos de estos famosos, a los que solía felicitar el cumpleaños en las redes sociales.

En un mensaje publicado en X el lunes, Yermak se refirió a Sean Penn como “un gran amigo de Ucrania y un íntimo amigo mío”.

Antes de entrar en política el asesor de Zelenski -que triunfó y se hizo famoso en su vida profesional como actor- trabajó como productor de cine y también de abogado especializado en propiedad intelectual.