Rusia declara en busca y captura al veterano defensor de derechos Ponomariov

Moscú, 19 mar (EFE).- El Ministerio de Interior de Rusia ha declarado en busca y captura al veterano defensor de derechos Lev Ponomariov, que vive en el exilio desde abril de 2022, informaron medios locales.

Según la agencia estatal TASS, la información fue publicada en la lista de Interior sobre personas buscadas sin precisar el motivo que acarreó la sanción.

Ponomariov, de 84 años, fue declarado ‘agente extranjero’ en Rusia en 2020.

Dos años después, el activista fue detenido en una manifestación contra la guerra en Ucrania y poco después abandonó Rusia para asentarse, según medios, en Francia.

El propio Ponomariov, quien fue en su momento colaborador de Andréi Sájarov, padre del movimiento de derechos humanos en la Unión Soviética, confió en ese momento en que su exilio no sería largo, aunque dio a entender que en caso de quedarse en Rusia acabaría en la cárcel por lo que no tenía muchas opciones de actuar.EFE