Reserva Federal propone flexibilizar los requisitos de capital para grandes bancos de EEUU

Washington, 19 mar (EFE).- La Reserva Federal estadounidense presentó este jueves nuevas propuestas para simplificar y flexibilizar los requisitos de capital para todos los bancos del país, incluidos los grandes prestatarios multinacionales, una medida que busca estimular el crédito y puede incrementar dividendos para accionistas u operaciones de recompra de acciones en bolsa.

"Las propuestas bajo consideración mejorarían y agilizarían aún más el marco de capital, al tiempo que garantizarían que las organizaciones bancarias de EE.UU. sigan siendo seguras, sólidas y capaces de respaldar la economía estadounidense bajo cualquier condición económica", explica un memorando de expertos de la Fed dirigido a la Junta de Gobernadores.

Esta iniciativa revisa el llamado acuerdo de Basilea III, el paquete de estándares internacionales de capital diseñado tras la crisis financiera de 2008.

El efecto acumulado de las propuestas se traduciría en una reducción del 4,8 % en los requisitos de capital ordinario de grandes entidades multinacionales, de un 5,2 % para bancos regionales y de un 7,8 % para las entidades con menos de 100.000 millones de dólares en activos.

El personal de la Fed también propone ajustes al recargo GSIB -que se aplica desde 2011 con base en las recomendaciones de Basilea a bancos estadounidenses-, mediante la actualización de algunos insumos económicos y la modificación de la forma en que se calcula el riesgo de financiación a corto plazo.

Diversos analistas advierten de que reducir los colchones de capital puede aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y creciente peso del crédito privado, mientras el sector bancario ve en el alivio regulatorio una oportunidad para mejorar rentabilidades y pagos de dividendos.

Por su parte, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), la asociación que agrupa a los grandes actores del circuito financiero global, celebró la propuesta de la Reserva Federal para aplicar el marco de Basilea en Estados Unidos y la calificó como un punto de inflexión en la regulación global.

El IIF sostuvo que la iniciativa de la Fed puede ayudar a "reducir la fragmentación transfronteriza, evitar distorsiones competitivas y reforzar la integridad de la arquitectura financiera internacional", detallaron en un comunicado este jueves. EFE