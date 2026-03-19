Meloni, Merz y De Wever abordan medidas para frenar el precio de la energía por la guerra

Roma, 19 mar (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reunió este jueves en Bruselas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart de Wever, para abordar medidas urgentes que frenen la escalada de precios de la energía derivada del conflicto en Oriente Medio.

El encuentro, celebrado en los márgenes del Consejo Europeo, se centró "en las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre el mercado global de las fuentes energéticas" y "en las posibles iniciativas a adoptar rápidamente para contener la subida del precio de la energía", informó el Gobierno italiano en un comunicado.

Durante la cita, los líderes también hicieron balance del grupo de trabajo sobre competitividad europea del pasado 10 de marzo, con el fin de promover prioridades conjuntas en materia de "simplificación, mercado único e inversiones".

El Gobierno de Italia aprobó ayer miércoles rebajar en 0,25 euros el precio del litro de carburante con el objetivo de aliviar su encarecimiento de los últimos días, a raíz de la crisis en el golfo Pérsico por la guerra en Irán.

El decreto, que entra en vigor de forma inmediata y deberá ser validado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días, será aplicable a todos los conductores en el país como respuesta directa a la inestabilidad en el suministro global de crudo. EFE