Lukashenko recibe de nuevo al emisario de la Casa Blanca, John Cole

Moscú, 19 mar (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, recibió este jueves en Minsk al emisario de la Casa Blanca, John Cole, su segunda reunión desde diciembre pasado, cuando EEUU levantó parcialmente las sanciones a Bielurrusia a cambio de la liberación de presos políticos.

"En estos momentos el presidente está recibiendo a representantes del equipo de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump. La delegación está encabezada por el enviado especial de EEUU para Bielorrusia, John Cole", informó en Telegram el departamento de prensa de la Presidencia bielorrusa.

El mandatario bielorruso afirmó en declaraciones a la agencia estatal BELTA que en las conversaciones "se abordan nuestras relaciones bilaterales, comenzando por el restablecimiento del trabajo normal de la embajada hasta la liberación de los así llamados presos políticos, aunque nuestras leyes no los consideren como tales".

"Y también temas económicos y sanciones, todo en su conjunto. Alrededor de diez asuntos. Negociamos en torno a todos estos temas. Son un montón", comentó.

Lukashenko añadió que durante estas reuniones con los representantes de EEUU no se abordan las relaciones de Bielorrusia con sus aliadas China y Rusia.

El autoritario líder bielorruso y Cole sostuvieron intensas consultas a mediados de diciembre pasado, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.EFE