Los talibanes denuncian nuevos ataques de Pakistán tras pactar la tregua de cinco días

Kabul, 19 mar (EFE).- Afganistán denunció este jueves nuevos ataques en una provincia fronteriza del este del país, apenas un día después de que el Gobierno de facto talibán y Pakistán anunciaran el miércoles una tregua de cinco días para dar un respiro a una escalada bélica que se ha cobrado la vida de centenares de personas.

"Lamentablemente, los ataques se han reanudado. En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha llevado a cabo ataques con misiles en varios distritos", declaró en un comunicado el director de Información y Cultura de la provincia fronteriza oriental de Kunar, Zia-ur-Rahman Spinghar.

En este sentido, el funcionario detalló que anoche a las 22:00 hora local (17:30 GMT) se dispararon 35 proyectiles en el diferentes distritos de Kunar, y advirtió de que los bombardeos continúan. Asimismo, precisó que este jueves han impactado otros 37 proyectiles en el distrito de Manogai, coincidiendo con el primer día de la festividad del Eid al-Fitr (la fiesta del final del Ramadán).

Además, Spinghar alertó de que en la zona de Barikot las fuerzas paquistaníes están disparando desde posiciones elevadas contra los vehículos civiles que transitan por la carretera principal.

Estos ataques se producen después de que Afganistán y Pakistán anunciaran una tregua de cinco días tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Este alto el fuego daba un respiro a una escalada bélica iniciada el pasado 26 de febrero.

El bombardeo contra el Hospital Omid, que según el propio centro ha dejado 411 muertos, de los cuales 121 han quedado calcinados e irreconocibles, ha marcado un punto de inflexión tras la oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia.

El Ejército paquistaní niega tajantemente haber atacado a civiles e insiste en que sus bombardeos fueron "altamente precisos" contra las bases del grupo insurgente TTP o los talibanes paquistaníes.

El conflicto, que hunde sus raíces en la inestabilidad fronteriza de la Línea Durand y la crisis de seguridad, ya contó con intentos previos de desescalada durante el octubre pasado, cuando Catar y Turquía mediaron en un primer acercamiento que resultó infructuoso. EFE