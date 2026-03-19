Los líderes de la UE confirman al croata Boris Vujcic como nuevo vicepresidente del BCE

Bruselas, 19 mar (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron este jueves luz verde al nombramiento del croata Boris Vujcic, hasta ahora gobernador del banco central de su país, como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio.

Boris Vujcic (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales, que comenzó en el año 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el responsable del banco central croata cuando su país asumió el euro el 1 de enero de 2023.

Considerado un 'halcón' en la jerga monetaria (a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación), el croata se impuso a otros cinco candidatos que se presentaron para ser el 'número dos' de la francesa Christine Lagarde: el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius.

Tras el visto bueno dado por el Consejo Europeo en su cumbre de este jueves, Vujcic asumirá el próximo 1 de junio la vicepresidencia del BCE para un mandato de ocho años no renovable.

Se trata del primer puesto de los que tienen que renovarse dentro del Comité Ejecutivo de la institución de Fráncfort en los próximos dos años, incluida la presidencia, a la que aspiran las grandes economías de la zona euro.

Con la marcha de De Guindos, España perderá de momento su silla en este organismo y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora desempeña el economista jefe Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El Gobierno ya ha anunciado que España aspira a ocupar un lugar "preponderante" en el renovado comité y que presentará una candidatura llegado el momento, aunque no ha desvelado todavía a qué cargo se postulará España ni quien sería el candidato o candidata para el mismo.

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