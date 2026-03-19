Las bolsas de Asia registran importantes caídas tras nuevo repunte del precio del petróleo

Bangkok, 19 mar (EFE).- Las principales bolsas asiáticas registraban este jueves importantes caídas, en medio de un repunte de los precios del crudo por los ataques a infraestructura energética de Oriente Medio, con indicadores como los de Seúl o Tokio registrando desplomes del 3 %.

El descenso en los principales parqués del continente llega después de que Irán asegurara este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

Además, el conflicto en Oriente Medio provocó que el barril de petróleo brent para entrega en mayo se disparara casi un 5 % hoy, hasta situarse cerca de los 113 dólares.

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en Asia:

A su apertura, el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía casi un 3 % y, pasada la primera media hora de negociación, el indicador descendía un 2,73 % o 161,87 puntos, hasta los 5.763,16 enteros. El Kospi se disparó un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía casi un 4 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso de alrededor del 4,5 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38 % este jueves. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 1.866,87 puntos, hasta situarse en 53.372,53 unidades, tras el repunte de casi el 3 % con el que cerró la sesión anterior.

El índice Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 2,91 %, o 108,01 puntos, hasta situarse en 3.609,40 unidades.

Las principales bolsas de China continental y Hong Kong registraban descensos de hasta el 1,64 % al cierre de la sesión matinal de este jueves.

El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong se situaba en torno a los 25.592 puntos, lo que supone un retroceso del 1,64 %, en una jornada marcada por pérdidas en los valores inmobiliarios y del comercio y la industria.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái bajaba un 0,95 %, hasta los 4.024,23 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen caía un 1,11 %, hasta situarse en torno a los 14.030,34 puntos.

La tendencia a la baja se replicaba entre la mayoría de parqués del Sudeste Asiático, con el principal referencial de Manila a la cabeza de los retrocesos.

El indicador filipino PSEi descendía un 1,61 %, mientras el VN de Ho Chi Minh se situaba en el 1,28 % negativo.

En el próspero Singapur, el índice STI registraba una bajada del 0,70 %, y el SET de Bangkok, del 0,29 %.

El JCI de Yakarta y el KLCI de Kuala Lumpur, en cambio, cotizaban en verde. EFE