La nominación del secretario de Seguridad Nacional propuesto por Trump avanza en el Senado

Washington, 19 mar (EFE).- El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó este jueves someter a votación la nominación del senador Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, la cual se llevará a cabo la próxima semana.

El comité aprobó la nominación de Mullin con una ajustada votación de ocho a siete, en la que el senador Rand Paul fue el único republicano que votó en contra, pero el apoyo del senador demócrata John Fetterman permitió que la nominación siguiera adelante.

La votación se produjo después de que el miércoles Mullin compareciera en una audiencia en la que hubo momentos de tensión, pese a lo que muchos miembros del comité lo elogiaron por su disposición a trabajar con ambos partidos.

De hecho, su comparecencia fue interpretada como una flexibilización de la política migratoria más dura que ha estado aplicando su predecesora en el cargo Kristi Noem, que fue destituida por el presidente Trump el pasado 5 de marzo.

Mullin, empresario de 48 años y que ha estado en el Senado desde 2023, aseguró que la agencia que aspira a dirigir no allanará domicilios o centros de trabajo sin una orden judicial previa, una exigencia que sus agentes migratorios han ignorado desde el año pasado.

“No entraremos en una casa ni en un lugar de trabajo sin una orden judicial, a menos que estemos persiguiendo a una persona que irrumpa en un lugar de trabajo o en una casa”, afirmó.

Mullin también abordó el tema de las ciudades santuario de una manera algo diferente a como lo hicieron otros funcionarios de la administración Trump, ya que se abrió a colaborar con esas ciudades y afirmó que intentaría contactar con alguaciles y jefes de policía para conocer sus problemas y poder resolverlos.

Durante su intervención, Mullin declaró que se arrepentía de los comentarios que hizo sobre el manifestante Alex Pretti, muerto por disparos de agentes federales en las protestas por las redadas migratorias en Mineápolis el pasado 24 de enero.

Poco después de la muerte de Pretti, Mullin aseguró que era "un individuo trastornado” y alguien que “iba a causar el máximo daño”.

“Probablemente debería haberme retractado de esas palabras. No debí haber dicho eso”, concluyó.