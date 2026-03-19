La inflación interanual de la energía en Latinoamérica bajó en diciembre al 0,83 %

Guayaquil (Ecuador), 19 mar (EFE).- La inflación interanual de la energía en Latinoamérica y el Caribe se situó en el 0,83 % en diciembre de 2025, casi la mitad de la registrada en el mismo mes del 2024 (1,51 %), según el reporte de este índice publicado este jueves por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Por su parte, la inflación energética mensual resultó ser nula (0,00), sin embargo, esto significó un incremento respecto al mes anterior, cuando hubo una caída, al registrar un -0,04 %.

La Olacde señaló que de los veinte países analizados, nueve presentaron valores de inflación energética mensual positiva, mientras que para los once restantes este indicador fue negativo o nulo.

Los incrementos en la inflación energética mensual en la región se deben principalmente a la reducción de subsidios a los combustibles y la electricidad, indicó la organización.

Mientras que las variaciones a la baja generalmente responden, por una parte a la reducción de precios de los combustibles, cuando estos están indexados al precio internacional del petróleo, y por otra al incremento de oferta de generación eléctrica renovable como la hidroeléctrica y consecuente reducción de los costos marginales de operación del parque generador.

"El incremento en el nivel de precipitaciones en algunos países de la región durante el mes de diciembre de 2025 podría estar sustentando esta aseveración", detalló la entidad.

La Olacde, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región. EFE