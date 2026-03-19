Agencias

Israel dice que avisó de los ataques a puentes en el Líbano

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Jerusalén, 19 mar (EFE).- El Ejército israelí afirmó este jueves que avisó de que atacaría puentes sobre el río Litani, en el sur del Líbano, después de que dos periodistas rusos de la cadena RT resultaran heridos mientras informaban cerca de uno de ellos.

En un comunicado, indica que había emitido una "advertencia explícita" sobre la zona donde resultaron heridos los informadores, que es en el puente de Qasmiya del río Litani, afectada desde hace días por órdenes de desplazamiento forzoso de sus residentes por parte de Israel.

"El cruce fue atacado después de transcurrido un tiempo prudencial desde las advertencias. El cruce fue atacado nuevamente hoy (jueves) a las 12.30 (10.30 GMT)", dice la nota, y añade que las Fuerzas de Defensa de Israel "no atacan a civiles ni a periodistas y operan de conformidad con el derecho internacional".

La nota adjunta una advertencia hecha ayer miércoles en redes sociales por el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, en la que avisaba de que Israel tenía previsto atacar los cruces del río Litani a partir del mediodía de ese día, sin especificar más.

Según un mensaje de RT en Telegram, los heridos son un corresponsal de la cadena y su cámara.

El ataque tuvo lugar en un puente, cerca de una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje. RT señaló que ambos llevaban chalecos de "Prensa".

En un vídeo, se ve al corresponsal hablando frente a la cámara con un puente a sus espaldas cuando se escucha el ruido de un misil en plena caída y el reportero se echa al suelo, mientras el cohete cae a pocos metros de él.

Cientos de miles de personas han tenido que dejar sus hogares en una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano afectada desde hace días por órdenes de evacuación de Israel, que mantiene allí una operación terrestre para luchar contra el grupo chií Hizbulá. EFE

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