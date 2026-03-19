Israel anuncia la muerte de "más de 20" supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de "más de 20" supuestos integrantes del partido-milicia chií Hezbolá en operaciones terrestres llevadas a cabo durante el último día en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos e invasión terrestre al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Así, ha manifestado que "durante las últimas 24 horas, más de 20 terroristas han sido eliminados y decenas de estructuras militares de Hezbolá han sido destruidas", antes de agregar que los militares "localizaron y confiscaron numerosas armas, incluidos "lanzacohetes", "cohetes anticarro" y "otro equipamiento militar".

El Ejército ha detallado que "en uno de los incidentes, los terroristas intentaron disparar misiles anticarro" contra sus militares en el sur de Líbano. "Inmediatamente después de la identificación, en una rápida actuación fueron eliminados cinco terroristas, mientras que la Fuerza Aérea eliminó a otros tres en un bombardeo", ha agregado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando con fuerza contra Hezbolá, que ha decidido sumarse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní, sin permitir daños a los ciudadanos de Israel", ha zanjado a través de un comunicado.

El Ejército de Israel anunció el martes el despliegue de "tropas adicionales" en Líbano para "crear una capa adicional de seguridad", después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegurara que "cientos de miles" de personas que han evacuado sus viviendas en Líbano "no volverán a sus hogares hasta que no se garantice la seguridad de los residentes en el norte (de Israel)".

Las autoridades libanesas han elevado a más de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeosy operaciones terrestres lanzadas por Israelen respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.