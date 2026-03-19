Israel abre un proceso para no permitir la entrada al país a la mujer de Zohran Mamdani

Jerusalén, 19 mar (EFE).- El Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel informó este jueves de que ha recomendado al Ministerio del Interior no dejar entrar al país a Rama Duwaji, esposa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus declaraciones "contra el Estado de Israel".

En un comunicado, indica que el propio ministro, Amichai Shikli, transmitió a su homólogo en Interior estos motivos para que no se le de a Duwaji un permiso de entrada a Israel en caso de que lo pida.

Una portavoz del Ministerio del Interior indicó a EFE que se trata de una medida preventiva y que la mujer de Mamdani no ha solicitado entrar en Israel. La petición le llegó a Interior ayer miércoles y aún tiene que decidir si aceptarla o no.

El Ministerio de la Diáspora alega como razones para impedirle entrar que Duwaji "trabaja constante y públicamente para promover la deslegitimación, las acusaciones de limpieza étnica y la incitación contra el Estado de Israel".

"La actividad de Rama Duwaji va más allá de expresar una opinión legítima y criticar al Estado de Israel, caracterizándose por incitar a la violencia contra las actividades israelíes y negar los sucesos del 7 de octubre de 2023, glorificar la violencia, justificar el daño a civiles y difundir contenido con tintes antisemitas, antisionistas y antiisraelíes", señala en la nota el director general de este Ministerio, Avi Cohen Skelley. EFE