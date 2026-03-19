Agencias

Irán denuncia que 18 trabajadores sanitarios han muerto en ataques de EEUU e Israel

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Teherán, 19 mar (EFE).- Irán denunció este jueves que al menos 18 miembros del personal sanitario del país han muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

El presidente de la Organización del Sistema Médico de Irán, Mohamad Raeiszadeh, informó de la muerte de 18 trabajadores sanitarios del país y añadió que además 20 hospitales y centros de salud han sufrido daños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el día 11 de marzo que en Irán habían muerto al menos ocho miembros del personal sanitario desde el comienzo del conflicto.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134. EFE

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