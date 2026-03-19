Guterres pone en valor el multilateralismo en encuentros con Costa y Von der Leyen antes de la cumbre de la UE

Durante un encuentro mantenido con António Costa, presidente del Consejo Europeo, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, centró parte del diálogo en el proceso de reforma conocido como ONU 80 y en la búsqueda de mayores niveles de cooperación entre las instituciones europeas y el organismo internacional. En ese espacio, ambos líderes examinaron de manera detallada la compleja situación internacional actual y las estrategias para fortalecer los mecanismos multilaterales, en un contexto marcado por conflictos armados y riesgos para la estabilidad mundial. En este marco, Guterres agradeció de forma explícita el respaldo de Costa y del Consejo Europeo a las Naciones Unidas, así como su compromiso con el multilateralismo, según informó Europa Press.

Con motivo de la víspera de la cumbre del Consejo Europeo, el liderazgo de la ONU sostuvo encuentros estratégicos con las máximas autoridades de la Unión Europea, abordando las relaciones entre ambos organismos y el estado del multilateralismo. El medio Europa Press consignó que Guterres se reunió tanto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como con António Costa, en conversaciones donde se discutió el apoyo institucional, los desafíos globales derivados de conflictos abiertos, y la evolución de la cooperación interna entre la ONU y la UE.

Von der Leyen, por su parte, calificó el encuentro con el secretario general de la ONU como oportuno, según reflejó en mensajes difundidos por sus redes sociales citados por Europa Press. La presidenta de la Comisión Europea subrayó la magnitud internacional de las actuales tensiones en Oriente Próximo, en particular tras la ofensiva sorpresa emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y las acciones de represalia por parte de Teherán. Von der Leyen afirmó: “Es nuestra responsabilidad trabajar por la desescalada y una solución diplomática”, y remarcó el compromiso de la UE con el respeto al Derecho Internacional y el impulso de la cooperación multilateral, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Las reuniones incluyeron un repaso detallado a la situación en Ucrania, donde la guerra continúa generando consecuencias profundas a nivel europeo y global. Según información de Europa Press, tanto Guterres como los líderes europeos valoraron la importancia del diálogo institucional y coincidieron en la urgencia de propiciar iniciativas diplomáticas efectivas, capaces de contribuir a frenar la escalada de los conflictos y de promover el cumplimiento de las normas internacionales. El comunicado emitido por la portavocía de Guterres, citado por Europa Press, detalló que el secretario general agradeció a Von der Leyen el respaldo de la Comisión a Naciones Unidas y puntualizó la relevancia de fortalecer la cooperación entre las instituciones continentales y el organismo internacional.

Durante el encuentro con Costa, el presidente del Consejo Europeo expresó: “Uno de los mayores logros de la humanidad fue la construcción de un orden multilateral basado en normas, anclado en la Carta de Naciones Unidas y en la propia Organización”, asegurando que “la UE siempre apoyará a la ONU para hacerla más fuerte y eficaz”, según consignó Europa Press. Ambos dirigentes analizaron, además del proceso de reforma ONU 80, los principales conflictos armados activos y la necesidad de respuestas coordinadas para abordar crisis globales.

La jornada de encuentros se organizó en la antesala de la cumbre del Consejo Europeo, foro en el que los 27 Estados miembro buscan consensuar medidas para contener el aumento de los precios energéticos. Según publicó Europa Press, entre las causas de esta subida figuran la prolongación de la guerra en Oriente Próximo y las restricciones impuestas por Irán al tránsito de petróleo y gas en la ruta marítima del estrecho de Ormuz, identificado como el principal corredor global para el comercio de hidrocarburos.

Euopa Press detalló que el conflicto en Oriente Próximo y sus implicaciones en el Derecho Internacional dominarán parte de los debates formales y un almuerzo de trabajo con el propio Guterres, a quien los jefes de Estado y de Gobierno podrán trasladar propuestas sobre la posible implementación de mecanismos que garanticen la libertad de navegación en el paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán. Las autoridades europeas consideran prioritario explorar alternativas multilaterales para reducir los riesgos asociados a los bloqueos y asegurar el abastecimiento energético, así como para limitar las repercusiones globales de la crisis.

Las discusiones también abarcaron el papel de la cooperación institucional entre la UE y la ONU como instrumento para gestionar emergencias internacionales y anticipar desafíos relacionados con la seguridad, el comercio y la estabilidad geopolítica. Según reportó Europa Press, los interlocutores reiteraron la necesidad de adoptar soluciones diplomáticas, otorgando un papel central al respeto del Derecho Internacional y a los principios básicos del sistema multilateral.

Todas estas instancias de diálogo y análisis se producen en un escenario caracterizado por la intensificación de conflictos y retos a la arquitectura internacional basada en reglas, una preocupación compartida tanto por Guterres como por los altos cargos de la Unión Europea. Según Europa Press, en las declaraciones y comunicados difundidos tras estas reuniones se insiste en la relevancia del diálogo y la cooperación para enfrentar los desafíos contemporáneos, así como en el apoyo constante de la UE al fortalecimiento de Naciones Unidas y de los mecanismos de gobernanza colectiva.