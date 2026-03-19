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FundéuRAE: "contiguo a algo", no "contiguo de algo"

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Madrid, 19 mar (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el adjetivo “contiguo” se construye seguido de la preposición “a”, no “de”, para introducir aquello que está al lado de otra cosa: “la casa contigua a la mía”, no “la casa contigua de la mía”.

Sin embargo, pueden encontrarse ejemplos como estos en algunos medios de comunicación: “Ha abierto un expediente sancionador a una aerolínea por exigir un pago por reservar el asiento contiguo de un menor o una persona dependiente” o “Se situó en el edificio contiguo de la casa natal de Goya”.

Cuando “contiguo” (‘que está al lado’) lleva un complemento que indica la cosa o persona que está tocando a otra, o que está inmediatamente al lado, lo indicado es que este comience con la preposición “a”, y no es apropiado usar “de”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

De esta forma, en las frases del principio, lo adecuado habría sido “Ha abierto un expediente sancionador a una aerolínea por exigir un pago por reservar el asiento contiguo a un menor o una persona dependiente” y “Se situó en el edificio contiguo a la casa natal de Goya”.

Se recuerda que no es de por sí incorrecta la combinación de “contiguo” y “de”, pues la preposición puede introducir otro tipo de complementos: “Vivía en un edificio contiguo de dos plantas”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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