Eslovaquia introduce un precio del diésel más caro para los extranjeros

Praga, 19 mar (EFE).- Las gasolineras eslovacas venderán desde este jueves la gasolina diésel a los clientes extranjeros a un precio superior al de los eslovacos, una medida para proteger las reservas de este combustible, informó la cadena privata TA3.

La medida fue aprobada la víspera por el Ejecutivo de coalición de populistas y ultranacionalistas, y se produce en el contexto de un estado de emergencia petrolífera, debido al corte del suministro de esta materia prima por el oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania.

Además del doble precio, no se podrá suministrar combustible por más de 400 euros a un vehículo, lo que equivale a unos 200 litros.

El precio del diésel es de 1,534 euros por litro mientras que el valor que deberán pagar los extranjeros es un precio medio de este combustible en República Checa, Polonia y Austria, los Estados de la Unión Europea que lindan con Austria.

Está previsto que esta medida dure 30 días, y además de fijar un precio medio del diésel para los vehículos con matrícula extranjera en las gasolineras eslovacas, también se prohíbe la exportación de este combustible.

Eslovaquia tiene actualmente los precios más bajos del diésel en esta región centroeuropea, una situación que aprovechan sobre todo los camioneros polacos para llenar sus tanques de combustible en el norte de Eslovaquia.

Se trata de evitar "el turismo del combustible", según ha declarado el primer ministro, Robert Fico, que considera que los camioneros están abusando de la situación actual, en la que existe una diferencia de precios considerable entre los países. EFE