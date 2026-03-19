El presidente de Portugal termina su ronda de consultas con partidos tras su investidura

Lisboa, 19 mar (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, terminó este jueves su ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos con presencia parlamentaria, tras su investidura como jefe del Estado hace diez días.

Según la web de Presidencia, Seguro se vio este jueves con su exrival en las elecciones presidenciales y líder del grupo ultraderechista Chega, André Ventura; con el presidente del democristiano CDS-PP y ministro de Defensa, Nuno Melo, y con el secretario general del Partido Comunista Portugués, Paulo Raimundo.

También mantuvo encuentros con el líder del Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza; la dirigente del animalista PAN, Inês Sousa Real, y el único diputado del regionalista JPP, Filipe Sousa.

A su salida de la reunión, Ventura, cuyo partido es la segunda fuerza en el Parlamento luso, reveló en declaraciones a la prensa que había hablado con Seguro sobre la necesidad de lograr consensos en la cámara por la fragmentación política existente y acusó al Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) de no tener capacidad para dialogar.

También criticó el bloqueo para renovar la composición de algunos órganos como el Tribunal Constitucional, que, en su opinión, debería reflejar la realidad actual partidaria.

Raimundo, por su parte, quitó importancia a su salida del encuentro a las críticas realizadas por Ventura y sostuvo que ese bloqueo debe resolverse en una votación en el Parlamento.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con Seguro, Melo, cuyo partido es uno de los dos socios del Gobierno, hizo un llamamiento al diálogo para que el interés nacional se imponga a las dinámicas político-partidarias.

Y dijo que el nuevo presidente del país da "mucho" valor a la estabilidad como factor determinante para resolver los problemas de los portugueses.

Seguro inició ayer la ronda de consultas con las formaciones y se vio con el conservador Partido Social Demócrata (PSD), del primer ministro Montenegro, el Partido Socialista, Iniciativa Liberal (IL) y al ecologista Livre.

Seguro asumió el cargo el pasado 9 de marzo tras vencer a Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa, que estuvo 10 años al frente de la Jefatura dle Estado. EFE