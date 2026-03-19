Agencias

El Nikkei se desploma un 3,38 % lastrado por el alza del crudo y la decisión de la Fed

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Tokio, 19 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38 % este jueves, arrastrada por el enfriamiento de las expectativas sobre una pronta bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, y las tensiones en Oriente Medio, que han vuelto a alzar los precios del crudo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 1.866,87 puntos, hasta situarse en 53.372,53 unidades, tras el repunte de casi el 3 % con el que cerró la sesión anterior.

El índice Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 2,91 %, o 108,01 puntos, hasta situarse en 3.609,40 unidades.

El parqué tokiota se vio afectado por el precio del petróleo de Brent, el de referencia en Europa, que se disparó casi un 5 % este jueves, hasta situarse cerca de los 113 dólares, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques producidos a instalaciones gasistas.

El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio se sumó a la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo al 0,75 %. Una decisión que también siguió la Reserva Federal en el mercado estadounidense, que congeló los tipos en un margen entre el 3,50 y el 3,75 %. EFE

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