El Nikkei cae casi un 3 % en la apertura ante incertidumbre por conflicto en Oriente Medio

Seúl, 19 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 3 % en la apertura de este jueves, en medio de un repunte de los precios del crudo por el temor a más interrupciones de suministro a causa del conflicto en Oriente Medio.

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 2,77 % o 1.529,70 puntos hasta situarse en 53.709.70 unidades. El Nikkei creció un 2,87 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 1,80 % o 66,83 puntos, hasta situarse en 3.650,61 enteros. EFE