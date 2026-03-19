El Mallorca del argentino Demichelis solo ha ganado una vez al Elche como visitante

Palma, 19 mar (EFE).- El RCD Mallorca visitará este sábado al Elche en un partido clave para conseguir el objetivo de la salvación en ambos bandos, con el precedente de un único triunfo bermellón a lo largo de su historia cuando le ha tocado viajar a tierras ilicitanas.

El triunfo fue en la temporada 1943/44, cuando el conjunto verdiblanco jugaba en el Estadio de Altabix, y desde entonces el elenco insular tan solo ha cosechado ocho empates en sus desplazamientos, a los que se suman 11 derrotas.

El Estadio Martínez Valero es uno de los estadios que peor se le da históricamente al Mallorca, y este fin de semana deberá olvidarse de este balance para tratar de alejarse del equipo dirigido por Éder Sarabia, que marca las posiciones de descenso tras el triunfo bermellón contra el Espanyol.

En los últimos años han sido tres empates y una sola derrota los resultados del Mallorca en Elche, repartidos entre las diferentes categorías en las que se han visto cara a cara como LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y en la antigua Segunda B.

El conjunto del argentino Martín Demichelis afronta un duelo complicado, aunque en el partido de ida fue el Mallorca el que salió victorioso en Son Moix, por aquel entonces con Jagoba Arrasate en el banquillo, con un 3-1 donde fue definitiva la aportación de Omar Mascarell, con un gol de bella factura y una asistencia a Vedat Muriqi en los minutos finales. EFE

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