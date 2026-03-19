El Guadalajara de Milito golea al León y es el nuevo líder del Clausura mexicano

Guadalajara (México), 18 mar (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, golearon este miércoles por 5-0 al León para convertirse en el nuevo líder del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En un compromiso pendiente de la novena jornada del campeonato, ante más de 35.000 hinchas, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos convirtieron por las Chivas, superiores en su estadio.

En la primera mitad, el cuadro de Milito tuvo la posesión de la pelota y lo reflejó en el marcador, al tomar ventaja en el minuto 36, cuando Gutiérrez anotó de derecha a pase de Daniel Aguirre.

Guadalajara fue por más; acosó al rival en la segunda mitad y en el 46 sacó provecho de un despiste de la defensa para ampliar la ventaja con un golpe de zurda de Sandoval, con asistencia de Efraín Álvarez.

León sufrió un golpe mortal en el 61 con la expulsión de Jordi Cortizo. Cinco minutos después hubo una falta en el área, cobrada con exactitud por González, quien sumó su noveno gol del torneo, uno menos que el líder anotador, el italiano de origen brasileño Joao Pedro, del San Luis.

El atacante ratifica en cada partido su excelente momento de forma, lo cual lo convierte en candidato a ser incluido en la selección mexicana que jugará la próxima Copa Mundial.

Todavía en el 90, Guadalajara amplió la diferencia con un gol de zurda de Sepúlveda y en el minuto 99 cerró la cuenta con un disparo de zurda de Camberos.

Las Chivas pudieron anotar por lo menos dos goles más, pero carecieron de contundencia, algo de lo que Milito tomará nota para la parte final del campeonato.

Con el resultado, Chivas llegó a nueve victorias, dos derrotas y 27 puntos, uno más que Cruz Azul y dos encima del campeón Toluca. León es antepenúltimo de la clasificación con 10 unidades.

El Guadalajara reaparecerá en la liga el próximo sábado, cuando visitará a los Rayados de Monterrey, noveno de la tabla de posiciones, en la duodécima jornada del campeonato.

En otros partidos de la fecha 12, el próximo viernes, Cruz Azul visitará al Mazatlán y Tijuana al Necaxa; el sábado jugarán Atlas-Querétaro, San Luis-León y Pumas UNAM-América y el domingo, Pachuca-Toluca y Juárez-Tigres UANL.