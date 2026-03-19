El euro se mantiene sobre 1,15 dólares después de que el BCE mantuviera los tipos

Fráncfort (Alemania), 19 mar (EFE).- El euro se mantuvo hoy por encima de 1,15 dólares después de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera sus tipos de interés en el 2 % y dijera que está determinado a que la inflación se estabilice en el 2 %.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1506 dólares, frente a los 1,1517 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1489 dólares.

"La guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación, y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", dijo Lagarde en la rueda de prensa para explicar la decisión del Consejo de Gobierno.

Lagarde añadió que el BCE está determinado a que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % y que se encuentra en "buena posición para navegar esta incertidumbre" .

El euro se mantuvo estable alrededor de los 1,15 dólares pese a que el precio del crudo brent se disparó por encima de los 114 dólares y el del gas subió un 30 % después de que se intensificaran los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1444 y 1,1536 dólares. EFE