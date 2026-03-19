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El estadounidense Gumberg, líder tras la primera jornada en el Hainan Classic de China

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Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El estadounidense Jordan Gumberg lidera el torneo Hainan Classic, en China, del DP World Tour, tras la primera jornada disputada este jueves, con un total de -8, con un golpe de ventaja sobre el español Jorge Campillo.

Gumberg, de 30 años y 568 del mundo, firmó nueve 'birdies' y un 'bogey' en su ronda inaugural en la prueba que se disputa en la isla de Hainan, al sur de China.

Tras Campillo, un grupo de cinco jugadores está en tercera posición: los sudafricanos Thriston Lawrence y Dylan Frittelli, el chino Wenyi Ding, el australiano Jason Scrivener y el canadiense Aaron Cockerill, con -6.

El Hainan Classic, donde el pasado año ganó el inglés Marco Penge, es el torneo número trece de la temporada del DP World Tour y el segundo del calendario en China. EFE

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