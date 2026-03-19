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El BCE eleva la inflación prevista en 2026 al 2,6 % y rebaja el crecimiento al 0,9 %

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Fráncfort, 19 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha elevado siete décimas, al 2,6 %, su previsión de inflación para este año a consecuencia del encarecimiento de la energía provocado por la guerra de EEUU e Israel contra Irán, en tanto que ha rebajado tres décimas, al 0,9 %, la previsión de crecimiento económico para la eurozona.

La actualización de previsiones comunicada este jueves por el BCE contempla que la inflación vuelva a moderarse en 2027, hasta el 2 %, si bien son dos décimas más respecto a lo calculado en diciembre.

En 2028 la inflación se situaría en el 2,1 %, una décima más de lo previsto al cierre de 2025.

Sin contar con la energía ni alimentos, el pronóstico de inflación subyacente se ha incrementado una décima para 2026, al 2,3 %, tres décimas para 2027, al 2,2 %, y una décima para 2028, al 2,1 %.

Asimismo, se ha revisado una décima a la baja el crecimiento previsto para la zona del euro en 2027, hasta el 1,3 %, en tanto que se ha mantenido en el 1,4 % el de 2028.

Según el BCE, la rebaja de las previsiones de crecimiento, especialmente para 2026, refleja los efectos globales de la guerra en los mercados de materias primas, los ingresos reales y la confianza.

No obstante, la entidad destaca que el bajo desempleo, la solidez de los balances del sector privado y el mayor gasto público en defensa e infraestructura deberían seguir impulsando la expansión de la actividad económica.

El BCE ha elaborado escenarios macroeconómicos alternativos que sugieren que una interrupción prolongada del suministro de petróleo y gas daría lugar a una inflación superior y un crecimiento inferior a las proyecciones de base.

"Las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen fundamentalmente de la magnitud de los efectos indirectos y de segunda ronda de una crisis energética más fuerte y persistente", añade el comunicado.

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