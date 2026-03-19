El Banco Central de Brasil recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos y los deja en el 14,75%

Las previsiones de inflación para los próximos años muestran una distancia creciente respecto a los objetivos establecidos por las autoridades monetarias de Brasil, mientras que la incertidumbre sobre la duración y los efectos del conflicto en Oriente Próximo ha incrementado notablemente la dificultad para proyectar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Este escenario constituye el trasfondo en el que el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil optó por reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, ubicándolos en el 14,75%. Según informó el medio original, la decisión surge tras cinco sesiones consecutivas en las que la tasa de referencia permaneció sin cambios.

La determinación del Copom se apoya en la percepción de que el entorno internacional presenta una volatilidad creciente, especialmente a raíz de la intensidad del conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con lo reportado por la fuente, el banco central subrayó que este conflicto ha incrementado los riesgos para las economías emergentes, dada la mayor inestabilidad en el precio de los activos y las materias primas a escala global. En su comunicado, el Copom advirtió que la coyuntura exige una actitud prudente en materia de política monetaria ante las fluctuaciones y posibles impactos provenientes de fuera de Brasil.

En el plano interno, el Banco Central de Brasil ha observado una ralentización del crecimiento económico, aunque el mercado laboral ha logrado conservar su solidez hasta el momento. El medio detalló que tanto la inflación general como la subyacente muestran signos de mejora, pero ambas permanecen por encima de la meta oficial, fijada en el 3%. Las estimaciones de inflación para el cierre de este año y el próximo se sitúan en el 4,1% y el 3,8%, respectivamente, con una proyección del 3,3% para el tercer trimestre de 2027.

El Copom indicó, según publicó la fuente, que los riesgos de inflación tanto al alza como a la baja se consideran superiores a los niveles habituales. Entre los factores que podrían ejercer presiones adicionales sobre los precios, el comunicado del banco central menciona el posible desacoplamiento de las expectativas inflacionarias, el mantenimiento de elevados costos en el sector servicios y la combinación de políticas internas y externas que puedan intensificar la dinámica de inflación. A esto se suma el reciente cierre del estrecho de Ormuz, vinculado a la guerra de Irán, que ha amplificado la volatilidad en los precios de las materias primas.

Por otro lado, el Copom señaló que una ralentización más profunda de la actividad económica en Brasil podría contribuir a reducir las presiones inflacionarias. Según consignó el medio, una moderación adicional del crecimiento mundial, derivada de un ‘shock’ comercial global o de caídas en los precios de los productos básicos, también actuaría en la misma dirección.

El Banco Central recalcó la incertidumbre en las proyecciones actuales, debido a la dificultad para anticipar la duración y los efectos de los acontecimientos internacionales sobre las variables económicas clave. El medio citó que el comunicado del Copom insiste en la necesidad de cautela y vigilancia constantes en el diseño de la política monetaria, ante la alta sensibilidad de los modelos de previsión a estos factores imprevistos.

El reciente ajuste en los tipos de interés representa un cambio tras un largo periodo de estabilidad, destacando la importancia que otorga el Banco Central a la gestión de riesgos, tanto internos como externos, en la conducción de su política. La institución evalúa de forma continua la evolución de la inflación y del ritmo de crecimiento económico, junto al desarrollo de la situación internacional, a fin de tomar decisiones alineadas con su objetivo de estabilizar los precios y preservar la solidez macroeconómica del país.

La publicación original también señala que el Copom busca mantener un equilibrio entre la estabilidad de precios y la moderación de las fluctuaciones económicas, propósito que guía la reciente reducción del costo del dinero en Brasil.