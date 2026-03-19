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Detenidos cinco colombianos y dos ecuatorianos supuestos miembros de seguridad de Marset

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La Paz, 19 mar (EFE).- La Policía de Bolivia detuvo a cinco colombianos y a dos ecuatorianos sospechosos de ser miembros del cuerpo de seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que supuestamente preparaban atentados terroristas en este país como una represalia por su captura, afirmó este jueves el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

El capo uruguayo del narcotráfico fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz e inmediatamente entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Los agentes bolivianos capturaron a los extranjeros el miércoles en la ciudad de Santa Cruz y les incautaron "uniformes de corte militar", dijo el funcionario a los medios.

Uno de los detenidos es un exmilitar colombiano, de 30 años, que supuestamente era el líder. "Presumimos que eran del grupo de seguridad de Marset", apuntó Oviedo.

"Lo que me reporta la Policía es que estaban planeando venganza, atentados ante unidades policiales acá en Santa Cruz", dijo en una entrevista con el medio digital Asuntos Centrales.

La planificación de los atentados fue develada por el acceso que tuvo la Policía a los mensajes en celulares enviados por los detenidos a personas del extranjero, de donde se pretendía traer "delincuentes expertos en explosivos", según Oviedo.

El ministro sostuvo que el "narcotráfico nunca viene solo", sino que siempre está "acompañado de terrorismo" y otros delitos como la trata y tráfico de personas y la corrupción en las instituciones.

El día que la Policía boliviana detuvo a Marset, también fueron capturados cuatro miembros de su cuerpo de seguridad más cercano, integrado por dos colombianos, un venezolano y una mujer uruguaya, familiar del acusado de narcotráfico.

Todos están actualmente recluidos en de penal de Palmasola de Santa Cruz.

Esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó en un comunicado que Marset enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión. EFE

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