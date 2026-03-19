Detenida en Rusia una joven por planear protesta contra el bloqueo de internet

Moscú, 19 mar (EFE).- La policía detuvo este jueves en Moscú a una joven de 19 años que administraba un canal de Telegram y que presuntamente había planeado convocar una manifestación en la capital rusa contra el bloqueo de internet que tiene lugar en Rusia.

La policía detuvo en su propio domicilio a Sofía Chépik, en cuyo canal de Telegram, 'Cisne Escarlata', se discutía sobre realizar protestas contra el bloqueo de internet, según el medio independiente SotaVision.

Tal y como afirma la madre de la joven, la policía la liberó tras un interrogatorio de 40 minutos en el que le advirtieron de las consecuencias de infringir la ley rusa.

Hace algunos días miembros del canal 'Cisne Escarlata' presentaron una solicitud oficial para realizar una manifestación contra el bloqueo de internet el 29 de marzo en la plaza Bolótnaya.

Ayer se conoció que las autoridades denegaron la petición por la "situación epidemiológica" en relación con el coronavirus, una excusa comúnmente utilizada para prohibir las protestas y que también fue utilizada para las manifestaciones contra la guerra al inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en 2022.

Según el medio Verstka, el chat 'Cisne Escarlata' fue creado el 13 de marzo y está administrado por jóvenes y adolescentes de entre 14 y 20 años.

Aunque el bloqueo de internet ya se impuso en otras regiones con anterioridad, el centro de Moscú tiene restringido el acceso desde el 6 de marzo.

La excusa de las autoridades es la seguridad nacional amparándose en una ley modificada recientemente que permite a los servicios de seguridad, por orden presidencial secreta, exigir el bloqueo de la red móvil a los teleoperadores, los cuales tampoco se hacen responsables ante sus clientes.

A las restricciones de la red móvil se le ha sumado el reciente bloqueo de la red de mensajería Telegram, que ahora, junto con toda una lista de aplicaciones como WhatsaApp y Youtube, únicamente funciona a través de VPN.EFE