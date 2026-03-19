Cinco países europeos y Japón exigen a Irán cesar ataques contra barcos e infraestructuras

Londres, 19 mar (EFE).- Cinco países europeos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos) más Japón exigieron hoy a Irán cesar "inmediatamente" sus ataques contra barcos e infraestructuras, así como acabar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un comunicado conjunto en el que no mencionan a la otra parte en esta guerra.

El comunicado comienza condenando "en los términos más tajantes" los ataques iraníes contra "barcos desarmados", infraestructuras civiles, instalaciones de petróleo y gas y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que - recuerdan - son una violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Subrayan que los ataques iraníes tendrán consecuencias que "van a sufrir gente de todo el mundo, especialmente los más vulnerables".

Además, se dicen listos a "contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar un paso seguro por el estrecho (de Ormuz)", sin mayores precisiones y sin aludir concretamente a la petición estadounidense de participar en una suerte de coalición que escolte a los cargueros que se atrevan a atravesar Ormuz.

"Aplaudimos el compromiso de las naciones que se han sumado a un plan de preparación", señalan, sin dar otros detalles.

"La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países", concluyen, antes de llamar "a todos los países a respetar la ley internacional".

Ni Estados Unidos ni Israel -país este último que también ha bombardeado una enorme instalación gasística en Irán en las últimas horas- aparecen mencionados por su nombre en el comunicado. EFE