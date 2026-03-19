Agencias

Chequia tacha de "incomprensible" el ataque de Israel a infraestructuras iraníes de gas

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El primer ministro checo, Andrej Babis, calificó este jueves de "incomprensible" el ataque israelí al yacimiento iraní de gas de Pars Sur y advirtió de que puede disparar aún más el precio del gas y agravar la crisis energética.

"Esto está destrozando los mercados, el precio del gas se ha disparado", dijo Babis sobre las consecuencias de ese ataque.

"Pensábamos que los precios del combustible en la República Checa habían alcanzado su punto máximo y que existía la posibilidad de bajarlos", señaló el político checo, para quien, tras el ataque israelí, "la situación ha cambiado por completo y es muy grave".

Babis, que pertenece a la familia política de Patriotas para Europa, al igual que el húngaro Viktor Orbán, también se refirió a una posible ola migratoria de combatientes rusos de la guerra de Ucrania, cuando finalice ese conflicto.

Praga se sumó esta semana a la iniciativa de varios países de la UE que abogan por normas más estrictas para la expedición de visados ​​a soldados rusos, tanto en activo como retirados, que deseen entrar en el espacio Schengen.

Centroeuropa debe "prepararse para cuando termine la guerra en Ucrania y quienes combatieron en el conflicto puedan llegar a países europeos", afirmó Babis.

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