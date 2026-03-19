Cerca del 12 % de las compañías rusas planean reducir sus plantillas en 2026

Moscú, 19 mar (EFE).- Cerca del 12 % de las empresas rusas tiene previsto reducir sus plantillas en 2026 después de que la Alcaldía de Moscú y el consorcio de ferrocarriles (RZhD) anunciasen recortes de hasta un 15 % de su personal debido a la contracción de la economía en el quinto año de la guerra en Ucrania.

Según informó hoy el portal Versia.ru, los despidos afectan principalmente al sector de la construcción, donde la demanda se ha visto frenada por el alto coste de las hipotecas, proporcional a los altos tipos de interés del Banco Centra del Rusia, además del incremento del IVA que entró en vigor en enero pasado.

El número de empresas que están dispuestas a contratar nuevos empleados se ha reducido a la mitad -hasta un 25 % del total-. Mientras, otro 63 % de las empresas no se apura aún en reducir sus plantillas.

Sin embargo, las consultorías y las empresas que ofrecen servicios B2B (negocios entre compañías), ha optado por los despidos debido a la reducción de los presupuestos de sus clientes.

Además, las reducciones de plantilla afectarán a las ramas automotriz, la producción de materias primas y las redes comerciales, siendo los más vulnerables los empleados que no generan ganancias directas como personal administrativo, especialistas en mercadotecnia o informáticos.

La creciente automatización también deja fuera de juego a trabajadores con funciones rutinarias, al personal temporal o contratado, mientras que los empleados con experiencia y versátiles tienen más oportunidades de mantener sus puestos.

La caída de la demanda y la necesidad de compensar los salarios de los especialistas clave al menos al nivel de la inflación, que todavía supera en Rusia el 4 % previsto por las autoridades, son las principales causas que empujan a los recortes.

Tras el anuncio hecho por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, de que emprendería una reducción de hasta un 15 % del personal administrativo de la capital rusa, otras regiones le secundaron

A principios de mes Sobianin adelantó que para el 1 de junio de este año reduciría en un 15 % la plantilla del Ayuntamiento "debido a la ralentización de la dinámica de crecimiento de los ingresos del presupuesto".

La medida, señaló, no afectará a los empleados de las instituciones que ofrecen servicios sociales a la población. El crecimiento de los ingresos del presupuesto capitalino fue de un 2 % en los primeros dos meses del año, contra los 6,5 % previstos.

Este mismo jueves el gobernador de Astracán, Ígor Bábushkin, propuso reducir la plantilla de funcionarios en un 10 % para equilibrar los gastos del presupuesto "sin dañar la esfera social".

RZhD, que mantiene el monopolio del sector, también anunció el miércoles que planea despedir este año al 15 % de la plantilla, unos 6.000 trabajadores.

"Un 15% este año. Hemos analizado nuestra estructura y funciones, y reduciremos nuestra plantilla en consecuencia. Esto incluye principalmente al personal administrativo y directivo, incluyendo la gestión de nuestras sucursales. Recortaremos alrededor de 6.000 personas", declaró, en plena crisis de la compañía, su director, Oleg Belózerov.

Según fuentes de Roskachestvo, la entidad encargada de garantizar la calidad de producción en Rusia, citadas por el portal Gazeta.ru, "en 2026 es muy probable una optimización oculta de la plantilla".

La entidad descartó despidos masivos e indicó que las compañías procederían "puntualmente" con ceses de empleados poco productivos, trabajos de media jornada, reestructuración de las obligaciones de los trabajadores, con el fin de mantener a los cuadros más valiosos.

Entre tanto, el gigante informático ruso Yandex negó recientes informaciones publicadas en el periódico Kommersant sobre sus supuestas intenciones de reducir plazas dedicadas a los servicios de búsqueda e inteligencia artificial y aseveró que no habrá despidos.

"Yandex continúa empleando activamente a empleados para diversos servicios, direcciones de trabajo y grupos de negocios. Para fines de 2025 el número de empleados creció en un 9 % y superó las 31.500 personas. En estos momentos Yandex ofrece casi 1.300 nuevas plazas", señaló la compañía al portal independiente económico ruso FrankMedia.EFE