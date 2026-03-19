Braga desentierra su teatro romano

Lisboa, 19 mar (EFE).- Tras siglos bajo tierra y oculto a las miradas de vecinos y turistas, Braga (Portugal) acaba de desenterrar su antiguo teatro romano, que aún mantiene algunos de sus muros y colores originales de una época en que la ciudad era Bracara Augusta, capital administrativa de la provincia de Gallaecia.

Cuatro meses después de haber asumido el cargo, el alcalde de Braga, João Rodrigues, habla con EFE de este proyecto que pone aún más en valor los vestigios romanos de la urbe, con 2.000 años de historia.

Rodrigues -cuya Cámara Municipal colabora con EFE en la difusión de este contenido- destacó que el teatro, que tenía aforo para 4.000 espectadores, es mayor que el de la localidad española de Málaga (Andalucía, España) y se ha conservado en "relativas condiciones" durante todo este tiempo bajo tierra.

"Me informé con la unidad de Arqueología de la Universidade do Minho porque pensaba que tendríamos que gastar millones y años para desenterrar el teatro", dijo el edil, quien subrayó que finalmente solo ha llevado dos o tres meses con un coste menor de 200.000 euros.

Esta nueva atracción turística de la ciudad del norte de Portugal se abrirá al público una vez que se inaugure en septiembre una ínsula romana que están rehabilitando en la actualidad. Las ínsulas en aquella época eran bloques de viviendas con locales comerciales o 'tarbernae' en las plantas bajas.

"Nuestro legado romano es absolutamente brutal", afirmó Rodrigues, quien señaló que Braga tiene una capacidad de atraer turismo "excepcional".

Entre los próximos 20 y 26 de mayo, la ciudad celebrará uno de sus grandes eventos turísticos y culturales, 'Braga Romana', donde cada año se recrea la vida en la antigua Bracara Augusta.

Rodrigues también citó la Noche Blanca, que atrae cada año a más de un millón de personas, y la Semana Santa.

Braga fue en 2025 Capital Portuguesa de la Cultura, lo que también impulsó la llegada de visitantes. "En diez años aumentamos en un 500 % la cifra de visitantes", remarcó el alcalde, quien llamó la atención sobre la importancia del aeropuerto de Oporto para facilitar la llega de turistas a Braga.

A falta de que se conozcan los datos definitivos de 2025, solo en 2024 la urbe batió récords de pernoctaciones de turistas, con casi 680.000, el 6,3 % más que en 2023 y el 5,9 % superior que en 2019, que fue el último año en que se registró la mayor cifra.

De cara a 2027, y como una de las paradas de los caminos a Santiago de Compostela (Galicia, España), Braga se prepara también para el Xacobeo de ese año.

Rodrigues aseguró que la ciudad ha invertido "mucho" a lo largo de los últimos años para mejorar las condiciones, aunque subrayó que estas son de las inversiones "más baratas que existen objetivamente y al mismo tiempo de las que traen más retorno desde el punto de vista de la ocupación y el paso del turistas por el territorio".EFE

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