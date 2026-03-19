Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 feb (16.00 GMT)

Madrid, 19 feb (EFE).-

Madrid.- La Agencia EFE y RTVE han estrenado este jueves el programa 'Los Desayunos', una nueva apuesta informativa conjunta de ambos medios públicos, con una entrevista a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

(foto)(vídeo)

Shaath (Líbano).- Al menos seis personas, todas ellas de la misma familia, murieron en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo israelí contra las afueras de la localidad de Shaath, en el este de Líbano, una de las regiones más golpeadas por la ofensiva aérea iniciada el pasado 2 de marzo.

(foto)(vídeo)

Beit Awa (Cisjordania).- Una mujer embarazada que estaba en estado crítico murió este jueves tras el impacto este miércoles noche de fragmentos de un misil iraní de racimo en la localidad de Beit Awa (sur de Cisjordania ocupada), con lo que sube a cuatro la cifra total de palestinas fallecidas en este suceso ocurrido en un salón de belleza.

(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Una clínica móvil atendió este jueves a personas desplazadas en una jornada médica organizada en una iglesia de Fanar, al noreste de Beirut, para cristianos libaneses que huyeron de aldeas fronterizas del sur del país.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la invitación enviada al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de fútbol de 2026 no fue exclusiva, sino que se extendió a todos los países con los que México mantiene relaciones, en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con Madrid.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido la "fortaleza interna" del turismo español en un momento de aumento de la incertidumbre geopolítica por la guerra de Irán.

(foto)(vídeo)

Pasay City (Filipinas).- Más de 300 trabajadores filipinos y sus familias llegaron este jueves procedentes de Emiratos Árabes Unidos a Manila tras ser repatriados por el Gobierno en medio del conflicto en Oriente Medio que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que el PP esté detrás del manifiesto de los exdirigentes críticos de Vox en el que exigen un congreso extraordinario, después de que el partido de Santiago Abascal los responsabilizara.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "estar alejando a España de las democracias occidentales" y "crear un problema dentro de la Unión Europea" (UE) al "fingir enfrentarse" a Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este jueves de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está trabajando ante el "conflicto de interés" provocado por la operación de compra que se negocia entre Indra y Escribano Mechanical Engineering (EM&E).

(foto)(vídeo)

Salamanca.- El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha llamado este jueves a la Unión Europea a "saber decir no" a la ampliación de los conflictos, a una "inestabilidad perpetua" y a la "multiplicación de los frentes de crisis", mientras que ha pedido proponer una visión alternativa "a la mera ley de quien parece ser más fuerte".

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Naciones Unidas ha documentado al menos 972 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2016, el año de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, y 2025, según revela este jueves un informe en el que se reconocen avances de las autoridades para abordar esta violencia pero también carencias.

(vídeo)

Taipéi.- El banco central de Taiwán mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 2% según datos dados a conocer el jueves, debido al sólido desempeño de la economía de la isla, impulsado por una fuerte demanda externa de tecnologías emergentes como la IA.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- La junta directiva de la petrolera estatal china Sinopec se reunirá este viernes para aprobar las cuentas de resultados del ejercicio 2025.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, dijo hoy que si Aena mantiene una "visión comunista del mundo" y aplica las mismas tasas a todos los aeropuertos, su aerolínea seguirá reduciendo destinos regionales, y volvió a cargar contra el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, al que calificó de "idiota", por el litigio sobre el equipaje de mano gratuito.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Las grandes aerolíneas europeas reclamaron este jueves a la Unión Europea (UE) que rebaje las exigencias climáticas, impulse la producción de combustibles sostenibles, suavice el precio al CO2 que pagan los aviones a través del sistema de comercio de emisiones ETS y reduzca las tasas aeroportuarias.

(foto)(vídeo)

Chlumec (R. Checa).- Debido al aumento de los precios del combustible en Alemania, provocado por la subida de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ciudadanos alemanes se desplazan en coche a las localidades fronterizas checas para repostar.

(foto)(vídeo)

Londres.- La tasa de desempleo en el Reino Unido se mantuvo en el 5,2 % entre noviembre de 2025 y enero de 2026, ha informado este jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés).

(foto)(vídeo)

Atlanta (EE.UU.).- Cientos de pasajeros de avión hacen largas filas este jueves para pasar por el control de La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, compareció ante el Parlamento alemán para abordar un paquete de medidas frente al aumento de los precios de la gasolina y de la energía.

(foto)(vídeo)

Oviedo (España).- El matrimonio alemán que mantuvo aislados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años en una casa a las afueras de Oviedo, aunque reconoce que la situación y su conducta eran anómalas, mantiene que siempre trató de hacer lo mejor para los gemelos, que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, según han trasladado su abogados defensores.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de un estudiante norteamericano de 18 años tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona, donde fue visto por última vez.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Carteles con la foto, descripción y teléfono de contacto del estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona se han enganchado por la zona donde se le vio por última vez para poder localizarlo o recabar información que ayude a esclarecer los hechos.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El Centro Alemán de Investigación sobre Integración y Migración(DeZIM) presentó este jueves en Berlín su informe de seguimiento de 2026. La presentación estuvo a cargo del director del centro, Frank Kalter, el coautor del informe y asistente del DeZIM, Tae Jun Kim, y la comisionada Federal Independiente para la lucha contra la Discriminación Ferda Ataman.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro (Brasil).- El senador Flávio Bolsonaro, candidato en las elecciones presidenciales de Brasil del próximo octubre, acude a un almuerzo con empresarios en Río de Janeiro

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Cientos de agricultores indios asistieron al Kisan Mahapanchayat (gran encuentro de agricultores) en Nueva Delhi para protestar contra el Gobierno indio, alegando que las importaciones más baratas en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos e India perjudicarán a los agricultores nacionales.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha emitido una moneda de colección dedicada a la escritora Almudena Grandes, fallecida en 2021,con motivo del Día Internacional de la Mujer, y que ha sido presentada hoy en el Ateneo de Madrid con presencia de la familia de la escritora.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Los robots de microcirugía conectados a la inteligencia artificial (IA) y los bancos de grasa, que son unas reservas de tejido humano que se pueden usar para las operaciones, son innovaciones claves para ganar precisión y mejorar resultados de la cirugía de mama, tanto para el cáncer como para la reconstrucción mamaria.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Las creaciones de Yuanting Cheongsam y HAYDEN forman parte de la Semana de la Moda de Pekín, evento que se extenderá hasta el próximo 23 de marzo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Jaime Álvarez dirige Mans con acierto y modernidad, una sastrería masculina que busca un enfoque actual con puntadas precisas y pulidas, con la que lanza una propuesta entre lo taurino y lo sacerdotal, inspirada en la Semana Santa y en sus raíces familiares.

(foto)(vídeo)

Sevilla.- La muestra “Kupinduka” lleva desde este jueves a Sevilla la obra pictórica de la artista Virginia Chihota, con 34 piezas de pinturas, grabados, creaciones de gran formato en papel y dibujos.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Imágenes de las creaciones de la firma ManéMané durante un desfile celebrado este jueves en el marco de la Semana de la Moda de Madrid (MBFW).

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- Phil Lord y Christopher Miller, los directores de 'Project Hail Mary', coinciden en que el mayor desafío de adaptar la novela de Andy Weir al cine fue mantener la humanidad en una historia de mundos extraterrestres.

(foto)(vídeo)

Aceh (Indonesia).- Empleados de la Oficina Regional Provincial de Aceh del Ministerio de Religión utilizan un telescopio para observar la posición de la luna y determinar la fecha del Eid al-Fitr.

(foto)(vídeo)

Cachemira (India).- Musulmanes de la Cachemira india visitaron este jueves un mercado de la zona para terminar de alistar todos los detalles de cara a la llegada del Eid al-Fitr, fiesta que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Aunque Ana Torroja se muestre categórica en el título de su nuevo disco, 'Se ha acabado el show', el cual revela un debate que ha mantenido consigo misma durante sus 30 años como solista ("Una posición agotadora", dice), la artista vuelve "orgullosa" como nunca tras descubrir que, a sus 65 años, aún tiene cosas que contar.

(foto)(vídeo)

Hobart (Australia).- Una pequeña zarigüeya sorprendió a una viajera que se encontraba en el aeropuerto de la ciudad australiana de Hobart, que la vio mezclada entre peluches de animales en una estantería de una tienda de souvenirs.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha presentado este jueves una campaña contra el racismo en el deporte, en la que aparecen los jugadores del equipo masculino Gerard Martín, Alejandro Balde y Eric Garcia, y del femenino, Marta Torrejón, Caroline Graham y Esmee Brugts.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid recibió este jueves la mala noticia de la lesión muscular del belga Thibaut Courtois, su guardameta titular, para las próximas seis semanas, por lo que se perderá un buen número de partidos, empezando por el derbi de liga ante el Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CET, -1 GMT) en el que apuntan a reaparecer Álvaro Carreras y Raúl Asencio.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.