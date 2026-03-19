Agencias

Al menos 21 muertos y 12 heridos en la mayor ciudad de Pakistán por una fuerte tormenta

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Islamabad, 19 mar (EFE).- Al menos 21 personas murieron y 12 resultaron heridas en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán, tras el derrumbe de muros y techos en varios puntos tras las fuertes lluvias y vientos que han azotado la ciudad durante la madrugada de este jueves, informaron los servicios de emergencia.

"Debido a los fuertes vientos y a las lluvias posteriores, varios techos colapsaron y también se derrumbó un muro en el área de Moach Goth de la ciudad, en un incidente en el que 21 personas murieron y otras 12 resultaron heridas", declaró a EFE el portavoz del servicio de rescate de la fundación humanitaria Edhi, Azeem Khan. EFE

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