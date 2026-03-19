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Al menos 134 muertos en Zimbabue por fuertes lluvias desde el pasado octubre

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Harare, 19 mar (EFE).- Al menos 134 personas han muerto en Zimbabue por fuertes precipitaciones registradas en el país desde el pasado octubre, cuando empezó la actual temporada de lluvias, según el último informe del Departamento de Protección Civil.

"El aumento del nivel de agua y las inundaciones de los ríos han provocado casos de personas aisladas, arrastradas por la corriente, derrumbes de chozas y comunidades sin acceso a servicios esenciales", indicó el informe, que recogen este jueves medios locales.

Las fuertes lluvias, que se reanudaron este mes, han provocado 56 casos de personas aisladas en sus hogares, han dañado 237 escuelas y han afectado significativamente al menos a 1.500 hogares.

La Autoridad Nacional del Agua de Zimbabue (ZINWA) emitió una advertencia pública sobre posibles derrames y liberaciones de agua en tres presas clave del sureste del país: Tugwi-Mukosi, Mutirikwi y Manjirenji.

La temporada de lluvias empezó el pasado octubre y se prevé que termine este mes de marzo.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según advirtió en enero la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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