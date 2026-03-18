Una persona muere en el centro de Israel por los ataques lanzados desde Irán

Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Una nueva andanada de ataques de Irán contra Israel mató al menos a una persona en la región de Sharon, al norte de Tel Aviv, en la noche del miércoles, según informaron los servicios de emergencia.

El cuerpo de emergencia Magen David Adom (MDA) dijo haber llegado a un lugar impactado con restos de un misil interceptado y haber encontrado ahí a un hombre con heridas graves provocados por estos restos que fue declarado muerto al no presentar signos vitales.

Según el MDA, la víctima era extranjera y tenía entre 20 y 30 años.

El cuerpo de bomberos de Israel también informó de un impacto sobre un edificio de ocho pisos en la región, que provocó daños en el último apartamento pero que hasta el momento no ha dejado heridos.

Poco antes, la Media Luna Roja palestina informó sobre la muerte de tres mujeres palestinas en Cisjordania tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur de ese territorio.

Las mujeres fallecieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino.

Teniendo en cuenta la última víctima registrada en Sharon, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras que tres lo han hecho en territorio palestino. EFE