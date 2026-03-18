Agencias

Trump insinúa que EEUU podría dejar en manos de sus aliados la seguridad en Ormuz tras el fin de la ofensiva

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado este miércoles que Washington podría dejar en manos de sus aliados la situación de seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio internacional, una vez concluya la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, en línea con sus críticas a los países europeos y de la OTAN por su falta de apoyo a los ataques.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabamos' con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejamos a los países que lo usan, nosotros no, ser responsables del llamado estrecho", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Eso pondría en marcha a algunos de nuestros 'aliados' que no responden, ¡y rápidamente!", ha ironizado el inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump acusó el martes a los países de la OTAN de cometer "un error estúpido" al negarse a ayudar a Estados Unidos a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, al tiempo que recalcó que Washington "no necesita ninguna ayuda", después de que sus principales aliados hayan declinado sumarse a operaciones militares en la zona en medio de la ofensiva contra Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

LaLiga bate récord de ingresos con 5.464 millones de euros y de asistencia a estadios

El informe anual revela un aumento significativo en la facturación y los espectadores del torneo español, impulsado por el crecimiento comercial y una política orientada a la cantera, con previsiones favorables para las próximas temporadas, según las autoridades del campeonato

LaLiga bate récord de ingresos

El Ayuntamiento de A Coruña va "paso a paso construyendo una relación de confianza" con el Deportivo

La regidora Inés Rey insiste en avanzar con cautela para fortalecer vínculos entre el consistorio y el club coruñés, tras alcanzar un pacto para renovar el estadio e instalaciones, y en medio de cuestionamientos de la oposición popular

El Ayuntamiento de A Coruña

Irak reinicia la exportación de petróleo a través de Turquía tras acuerdo con las autoridades kurdo-iraquíes

Después de una interrupción que duró años y complicaciones por tensiones regionales, Bagdad y el gobierno local kurdo retoman despachos energéticos hacia territorio turco, fortaleciendo la infraestructura estratégica y restableciendo volúmenes cruciales para el mercado global

Irak reinicia la exportación de

Bustinduy vuelve a descartarse como candidato a las próximas elecciones generales

Diversos dirigentes y portavoces de la coalición recalcan la prioridad de fortalecer la unidad y definir procesos de liderazgo para el futuro, mientras subrayan que Pablo Bustinduy rechaza ocupar la candidatura y descartan presiones en torno a su posible postulación

Bustinduy vuelve a descartarse como

Lydia Bosch regresa al teatro después de 37 años para interpretar a Fedra en el Festival de Mérida

El montaje “Fedra en los infiernos”, bajo la firma de José María del Castillo, propone una versión actualizada del mito desde el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Lydia Bosch encabezando un elenco destacado que explora nuevas dimensiones emocionales

Lydia Bosch regresa al teatro