Se multiplican críticas a César Chávez tras acusaciones de abuso sexual y violación

Los Ángeles, 18 mar (EFE).- Múltiples congresistas, organizaciones de defensa de los hispanos y el Gobernador de California, Gavin Newsom, han condenado este miércoles los supuestos abusos sexuales cometidos por el fallecido César Chávez (1927-1993), icónico líder sindical campesino en Estados Unidos, acusado por dos mujeres y su compañera de lucha Dolores Huerta.

Una investigación del periódico The New York Times reveló hoy las denuncias de dos latinas que aseguran que Chávez abusó sexualmente de ellas cuando eran aún menores de edad.

A la acusación se suma las declaraciones de Huerta, que junto con Chávez lideró el movimiento, en las que confesó que fue presionada y forzada a mantener relaciones sexuales con el líder de las que quedó embarazada dos veces.

Las acusaciones han caído de sorpresa para políticos, activistas y organizaciones que han condenado a Chávez y se han solidarizado con las víctimas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, admitió en una conferencia de prensa que “ninguno” sabía del hecho y que se tomarán medidas. “Estamos a favor de la justicia, de la verdad, de la transparencia. Respaldamos a las víctimas”, subrayó.

El Caucus Hispano del Congreso de EE.UU. (CHC) advirtió en un comunicado que "la rendición de cuentas nunca muere” y resaltó que “cree inequívocamente” en los testimonios de las sobrevivientes y se solidariza con ellas; asimismo, condenó enérgicamente las acciones de Chávez consideradas como “aborrecibles”.

La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua en pro de los derechos civiles de las personas hispanas en EE.UU., también rechazó el comportamiento del que se le acusa a Chávez .

"Ninguna persona, independientemente de su estatura o legado, está por encima de la rendición de cuentas cuando se trata de proteger y respetar la dignidad de los demás", señaló la organización en un comunicado.

Por su parte, Voto Latino dijo que el presunto abuso sexual de mujeres y menores por parte de Chávez “es indefendible” y los condena de manera absoluta.

La organización que promueve la participación en política de los latinos reconoció que la noticia “es devastadora” para esa comunidad.

California conmocionada

La investigación del periódico neoyorquino ha golpeado de sobremanera a California, el estado donde Chávez fue reconocido por su lucha sindical, tras encabezar junto con Huerta y otros líderes la huelga de recolectores de uvas de Delano, en el Valle Central del Estado Dorado, que empezó en septiembre de 1965, se extendió durante años y sirvió para que, por primera vez, los campesinos de diferentes orígenes -Mexicanos, filipinos y chinos- se unieran en un frente común.

Desde este martes, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) canceló las celebraciones en honor a Chávez. En un comunicado calificó las acusaciones de abuso de “impactantes, inquietantes, devastadoras e indefendibles.

Por su parte, la presidenta pro tempore del Senado de California, Monique Limón, y el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas expresaron su incondicional apoyo a las víctimas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, abrazó a las dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas que sacaron las denuncias a la luz, así como a Huerta.

“Honro su fortaleza, así como la de cada mujer y niña que ha sido horriblemente perjudicada por quienes detentan el poder”, agregó la jefa del Ayuntamiento angelino.

En Texas, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), fundada por Chávez y Huertas, emitió también un comunicado asegurando que se toman “en serio” las acusaciones y que abrirán un proceso para que las personas que se vieron perjudicadas puedan compartir sus historias “de forma confidencial” si lo desean. EFE