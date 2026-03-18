Musso, parada a parada a cuartos de final… ¿Y al Mundial?

Madrid, 18 mar (EFE).- Fuera Jan Oblak por una distensión muscular en el costado sufrido en el entrenamiento del pasado viernes, la clasificación del Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Liga de Campeones en Londres empezó y terminó en las manos de Juan Musso, la figura de su equipo en el choque de vuelta, rumbo a la siguiente ronda del máximo torneo europeo y quizá, el tiempo y sus méritos lo dirán, con la selección argentina al Mundial 2026.

Con su firma, más la del atacante Julián Alvarez -goleador y asistente-, en el encuentro de vuelta de los octavos de final contra el Tottenham, el conjunto rojiblanco aplacó las ambiciones de su adversario, intenso, insistente, con ocasiones, desde el primer momento, exigido por la derrota por 5-2 que sufrió en el estadio Metropolitano, cuando el Atlético aprovechó cada error suyo.

Este miércoles fue distinto. El equipo de Diego Simeone sintió la presión, sostenido por Musso en el primer tramo. Primero de forma tímida. Un despeje en un saque de esquina, una falta a favor, los gritos de Diego Simeone ‘Juan, Juan, Juan’, mientras movía las manos para el envío en largo, un remate a las manos de Mathys Tel, otro de Xavi Simons…

Nada preocupante entonces, nada fuera de la común ni de lo esperado.

El gol a la media hora ya fue una advertencia. Randal Kolo Muani, solo en el área para el cabezazo y fuera del foco de Nahuel Molina, desentendido de su marca, marcó el 1-0. Nada tuvo que hacer Musso, que luego sí frustró el 2-0, entre la mano y el pie izquierdo ante Tel. Primera salvada.

Otra parada más al atacante, el más rematador de todos, ya al borde del descanso, abajo hacia su izquierda, incrementó las alarmas del Atlético, que aligeró su presión en el tramo final del primer tiempo y en el inicio del segundo, cuando nada más salir del vestuario marcó Julián Alvarez el 1-1, a pase de Lookman, a la media vuelta, con un buen derechazo a la escuadra después de su maniobra dentro del área. Aún no fue suficiente.

El 2-1 de Xavi Simons desató de nuevo la ofensiva del Tottenham a la que respondió Musso, sobre todo con una extraordinaria estirada al disparo con el exterior, desde dentro del área, de Pedro Porro.

Su formidable intervención causó asombró, el mismo que reflejó el gesto del lateral español, manos a la cabeza, entre el lamento y la incredulidad. No había llegado el partido aún a la hora de juego.

La estadística oficial de la UEFA ya determinaba siete paradas de Musso, tres de ellas decisivas para su equipo, que sentenció después, con el cabezazo en el primer palo de David Hancko en un córner botado por Julián Alvarez. 2-2. El 3-2 para el Tottenham fue de penalti, ya en los instantes finales. No logró atraparlo Musso, vencido hacia el otro lado.

Y el Mundial aparece al fondo. Este miércoles, el guardameta repitió en la convocatoria de la selección argentina de Lionel Scaloni. Ya fue citado en la anterior fecha FIFA. No entraba en la lista desde noviembre de 2023, pero ahora ha figurado en las dos últimas, rumbo a México, Canadá y Estados Unidos 2026, con el vigente campeón del mundo, reivindicado en el Atlético, entre la Copa del Rey, el 1-0 a la Getafe y el pase a cuartos de la Liga de Campeones.

Iñaki Dufour